Матич: "МЮ контролировал игру и был лучшей командой во втором тайме"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его команда превзошла "Ливерпуль" по игре во втором тайме матча на "Энфилде".

В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 над "Юнайтед", но свой второй гол забил только в компенсированное время, а до того "красные дьяволы" не оставляли попыток избежать поражения.

Матичу кажется, что во втором тайме "Юнайтед" был лучшей командой на поле, и Неманья хочет, чтобы "дьяволы" играли так всегда в больших матчах.

"Думаю, они играли лучше в первом тайме и в первые 5-10 минут второго тайма, но затем игру контролировали мы. Мы чувствовали, что игра под нашим контролем, что мы можем забить, что можем создавать моменты".

"Думаю, в заключительные 35-40 минут мы играли в весьма хороший футбол. Мы были лучшей командой, но тебе приходится сложно, когда ты не забиваешь такого рода соперникам".

"Уверен, наш тренерский штаб проанализирует все, а заключительные 35 минут станут образцом того, как нам нужно играть против сильных команд", — сообщил Матич MUTV.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Матич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 20.01.2020 14:47 # vyrentz
    Просто сосите хуй
    https://understat.com/match/11865

    Да и как ЛФК вытянул дебилов во втором тайме - классика

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  2. pavlix76 20.01.2020 14:46 # pavlix76
    Молодец, Матич, так и продоожай играть и контролировать. Может в Лигу Европы и попадете, если повезет.

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  3. viva-5555 20.01.2020 14:40 # viva-5555
    Чем больше Ливерпуль выигрывает, тем больше и чаще в МЮ сходят с ума!

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  4. beatles-red 20.01.2020 14:24 # beatles-red
    У них какой то свой параллельный мир.

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  5. metkii 20.01.2020 14:22 # metkii
    По роже матика уже всем понятно, что не надо у него интервью брать. А тут он еще и набегался и кровь вообще из одинокой извилины в чайнике отхлынула.

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  6. pistolero-lfc 20.01.2020 14:21 # pistolero-lfc
    с таким подбором игроков МЮ прилично смотрелся, но это Ливерпуль контролировал игру. Надо дать время поработать ОЛЕ, купить ему нужных игроков и требовать с него. А пока он отлично избавляется от шлака.

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  7. liverpool1892est 20.01.2020 14:14 # liverpool1892est
    ...мы полностью доминировали и контролировали игру...но проиграли достойно всего лишь 0:2,хотя должны проигрывать 0:5:)

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  8. tursa 20.01.2020 14:11 # tursa
    странно, почему тогда счет 2-0
    а на каком кстати месте идет мю?

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  9. udaff 20.01.2020 14:08 # udaff
    Блять! Ну это уже край совсем! Где блять доминация была? В каком, нахуй, втором тайме? Что за бред они один за другим нести вдруг стали? Я понимаю, тяжело признавать превосходство ЛФК, но ёбаный в рот! По игре вообще было страшно матч смотреть. ЛФК как ёбаный танк! Как ебучий каток асфальтоукладочный. Да МЮ реально повезло, что счёт разгромным не был. Хуй его, где там Сульшер увидел прямолинейную игру от ЛФК? И где Матич увидел доминацию от команды гостей? С таким составом как был вчера у МЮ, о победе можно было совершенно не думать, и молиться на ничейку.

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  10. chr1s8rown 20.01.2020 14:08 # chr1s8rown
    тупой скам. в конце просто навешивали в штрафной где ввд просто нахуй выбивал. скамы даже не навязывали борьбу там.

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  11. zairon 20.01.2020 14:07 # zairon
    Че ж вы всрали то тогда контроллеры хуевы?

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  12. wengerrrro 20.01.2020 14:03 # wengerrrro
    чуть до победы не хватило

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