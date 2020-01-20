Матич: "МЮ контролировал игру и был лучшей командой во втором тайме"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его команда превзошла "Ливерпуль" по игре во втором тайме матча на "Энфилде".

В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 над "Юнайтед", но свой второй гол забил только в компенсированное время, а до того "красные дьяволы" не оставляли попыток избежать поражения.



Матичу кажется, что во втором тайме "Юнайтед" был лучшей командой на поле, и Неманья хочет, чтобы "дьяволы" играли так всегда в больших матчах.



"Думаю, они играли лучше в первом тайме и в первые 5-10 минут второго тайма, но затем игру контролировали мы. Мы чувствовали, что игра под нашим контролем, что мы можем забить, что можем создавать моменты".



"Думаю, в заключительные 35-40 минут мы играли в весьма хороший футбол. Мы были лучшей командой, но тебе приходится сложно, когда ты не забиваешь такого рода соперникам".



"Уверен, наш тренерский штаб проанализирует все, а заключительные 35 минут станут образцом того, как нам нужно играть против сильных команд", — сообщил Матич MUTV.