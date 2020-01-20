Матич: "МЮ контролировал игру и был лучшей командой во втором тайме"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его команда превзошла "Ливерпуль" по игре во втором тайме матча на "Энфилде".
В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 над "Юнайтед", но свой второй гол забил только в компенсированное время, а до того "красные дьяволы" не оставляли попыток избежать поражения.
Матичу кажется, что во втором тайме "Юнайтед" был лучшей командой на поле, и Неманья хочет, чтобы "дьяволы" играли так всегда в больших матчах.
"Думаю, они играли лучше в первом тайме и в первые 5-10 минут второго тайма, но затем игру контролировали мы. Мы чувствовали, что игра под нашим контролем, что мы можем забить, что можем создавать моменты".
"Думаю, в заключительные 35-40 минут мы играли в весьма хороший футбол. Мы были лучшей командой, но тебе приходится сложно, когда ты не забиваешь такого рода соперникам".
"Уверен, наш тренерский штаб проанализирует все, а заключительные 35 минут станут образцом того, как нам нужно играть против сильных команд", — сообщил Матич MUTV.
20.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
Просто сосите хуй
https://understat.com/match/11865
Да и как ЛФК вытянул дебилов во втором тайме - классика
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Молодец, Матич, так и продоожай играть и контролировать. Может в Лигу Европы и попадете, если повезет.
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Чем больше Ливерпуль выигрывает, тем больше и чаще в МЮ сходят с ума!
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У них какой то свой параллельный мир.
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По роже матика уже всем понятно, что не надо у него интервью брать. А тут он еще и набегался и кровь вообще из одинокой извилины в чайнике отхлынула.
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с таким подбором игроков МЮ прилично смотрелся, но это Ливерпуль контролировал игру. Надо дать время поработать ОЛЕ, купить ему нужных игроков и требовать с него. А пока он отлично избавляется от шлака.
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...мы полностью доминировали и контролировали игру...но проиграли достойно всего лишь 0:2,хотя должны проигрывать 0:5:)
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странно, почему тогда счет 2-0
а на каком кстати месте идет мю?
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Блять! Ну это уже край совсем! Где блять доминация была? В каком, нахуй, втором тайме? Что за бред они один за другим нести вдруг стали? Я понимаю, тяжело признавать превосходство ЛФК, но ёбаный в рот! По игре вообще было страшно матч смотреть. ЛФК как ёбаный танк! Как ебучий каток асфальтоукладочный. Да МЮ реально повезло, что счёт разгромным не был. Хуй его, где там Сульшер увидел прямолинейную игру от ЛФК? И где Матич увидел доминацию от команды гостей? С таким составом как был вчера у МЮ, о победе можно было совершенно не думать, и молиться на ничейку.
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тупой скам. в конце просто навешивали в штрафной где ввд просто нахуй выбивал. скамы даже не навязывали борьбу там.
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Че ж вы всрали то тогда контроллеры хуевы?
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чуть до победы не хватило
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