Артета восхищается Мартинелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего юного нападающего Габриэля Мартинелли.

Пользуясь дисквалификацией Пьер-Эмерика Обамеянга, 18-летний Мартинелли вышел в стартовом составе "канониров" на матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу.



В этом матче Габриэль забил свой второй гол в Премьер-Лиге — а также девятый за "Арсенал" во всех соревнованиях. Артета очень доволен, какой талант оказался в его руках.



"Он 18-летний парень с присущим этому возрасту энтузиазмом, но он так смел в принятии решений, и он каждый раз таит в себе угрозу для соперника. Он постоянно находится перед воротами и ждет возможности забить".



"Факт в том, что он достаточно давно — с момента травмы — не играл все 90 минут, однако то, как он участвует абсолютно в каждом эпизоде, производит впечатление", — цитирует Артету The Independent.