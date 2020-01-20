Артета восхищается Мартинелли

Габриэль Мартинелли Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего юного нападающего Габриэля Мартинелли.

Пользуясь дисквалификацией Пьер-Эмерика Обамеянга, 18-летний Мартинелли вышел в стартовом составе "канониров" на матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу.

В этом матче Габриэль забил свой второй гол в Премьер-Лиге — а также девятый за "Арсенал" во всех соревнованиях. Артета очень доволен, какой талант оказался в его руках.

"Он 18-летний парень с присущим этому возрасту энтузиазмом, но он так смел в принятии решений, и он каждый раз таит в себе угрозу для соперника. Он постоянно находится перед воротами и ждет возможности забить".

"Факт в том, что он достаточно давно — с момента травмы — не играл все 90 минут, однако то, как он участвует абсолютно в каждом эпизоде, производит впечатление", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 13:00

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