Эйр назвал два лучших приобретения, что "Ливерпуль" совершил при нем

Садио Мане и Филиппе Коутиньо Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр назвал два лучших приобретения, которые "красные" совершили в период его работы в клубе.

Эйр руководил мерсисайдским клубом с 2011 по 2017 год и был тем человеком, который пригласил Юргена Клоппа на должность главного тренера.

За этот период "Ливерпуль" совершил множество приобретений, включая Луиса Суареса и Роберто Фирмино, но Эйр выделяет двух других игроков.

"Лучшие приобретения? Сложно выбрать какое-то одно, но я бы назвал Филиппе Коутиньо, которого нам удалось переманить молодым парнем из "Интера" за 10 миллионов фунтов".

"Затем он ушел в "Барселону" за 145 миллионов фунтов или около того, добившись огромного прогресса при различных тренерах".

"В качестве другого я бы назвал Садио Мане, который, на мой взгляд, сегодня является игроком мирового уровня, а также он отличный человек".

"В то время люди думали, что мы переплатили за него. Так же, как думали, что мы переплатили за Роберто Фирмино, потому что тот играл в Германии", — сообщил Эйр ESPN.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, Мане, Эйр

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 12:00

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  1. wengerrrro 20.01.2020 12:14 # wengerrrro
    суарес был > обоих

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  2. superperez101 20.01.2020 12:11 # superperez101
    никакой радости от победы нет
    какая-то обыденность. как на работу сходили, на обычную. с обеденным перерывом и без аврала

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  3. sausage 20.01.2020 12:10 # sausage
    Пытается приписать себе заслуги Эдвардса, не?

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  4. januzaj00 20.01.2020 12:01 # januzaj00
    Поссал на дика еххх

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