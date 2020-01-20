Эйр назвал два лучших приобретения, что "Ливерпуль" совершил при нем
Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр назвал два лучших приобретения, которые "красные" совершили в период его работы в клубе.
Эйр руководил мерсисайдским клубом с 2011 по 2017 год и был тем человеком, который пригласил Юргена Клоппа на должность главного тренера.
За этот период "Ливерпуль" совершил множество приобретений, включая Луиса Суареса и Роберто Фирмино, но Эйр выделяет двух других игроков.
"Лучшие приобретения? Сложно выбрать какое-то одно, но я бы назвал Филиппе Коутиньо, которого нам удалось переманить молодым парнем из "Интера" за 10 миллионов фунтов".
"Затем он ушел в "Барселону" за 145 миллионов фунтов или около того, добившись огромного прогресса при различных тренерах".
"В качестве другого я бы назвал Садио Мане, который, на мой взгляд, сегодня является игроком мирового уровня, а также он отличный человек".
"В то время люди думали, что мы переплатили за него. Так же, как думали, что мы переплатили за Роберто Фирмино, потому что тот играл в Германии", — сообщил Эйр ESPN.
20.01.2020 12:00
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суарес был > обоих
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никакой радости от победы нет
какая-то обыденность. как на работу сходили, на обычную. с обеденным перерывом и без аврала
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Пытается приписать себе заслуги Эдвардса, не?
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Поссал на дика еххх
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