Эйр назвал два лучших приобретения, что "Ливерпуль" совершил при нем

Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр назвал два лучших приобретения, которые "красные" совершили в период его работы в клубе.

Эйр руководил мерсисайдским клубом с 2011 по 2017 год и был тем человеком, который пригласил Юргена Клоппа на должность главного тренера.



За этот период "Ливерпуль" совершил множество приобретений, включая Луиса Суареса и Роберто Фирмино, но Эйр выделяет двух других игроков.



"Лучшие приобретения? Сложно выбрать какое-то одно, но я бы назвал Филиппе Коутиньо, которого нам удалось переманить молодым парнем из "Интера" за 10 миллионов фунтов".



"Затем он ушел в "Барселону" за 145 миллионов фунтов или около того, добившись огромного прогресса при различных тренерах".



"В качестве другого я бы назвал Садио Мане, который, на мой взгляд, сегодня является игроком мирового уровня, а также он отличный человек".



"В то время люди думали, что мы переплатили за него. Так же, как думали, что мы переплатили за Роберто Фирмино, потому что тот играл в Германии", — сообщил Эйр ESPN.