"Арсенал" вернется за Упамекано летом
Оцениваемый в 50 миллионов фунтов защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано остается на радаре у "Арсенала".
Потеряв с травмой Калума Чемберса до конца сезона, главный тренер "канониров" Микель Артета хотел бы укрепить центр обороны уже в это трансферное окно, но его ресурсы ограничены.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материал, прямо сейчас "Арсенал" ищет краткосрочное решение — вроде аренды на полгода Джерома Боатенга из "Баварии".
По окончании же сезона "канониры" собираются вернуться за Упамекано, которым они интересовались еще в августе, но тогда припозднились со своими запросам.
На "Эмирейтс" считают, что Дайо способен сформировать перспективную связку в центре обороны со своим соотечественником Вильямом Салиба, который этот сезон проводит в аренде в "Сент-Этьене".
20.01.2020 11:00
Просмотров: 134
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
два нигера цз не к добру
(ответить)
вместо ловерна можно было бы
(ответить)
Упамекано - Салиба
на замене Чемберс, Луис. норм.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий