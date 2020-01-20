"Арсенал" вернется за Упамекано летом

Дайо Упамекано Оцениваемый в 50 миллионов фунтов защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано остается на радаре у "Арсенала".

Потеряв с травмой Калума Чемберса до конца сезона, главный тренер "канониров" Микель Артета хотел бы укрепить центр обороны уже в это трансферное окно, но его ресурсы ограничены.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материал, прямо сейчас "Арсенал" ищет краткосрочное решение — вроде аренды на полгода Джерома Боатенга из "Баварии".

По окончании же сезона "канониры" собираются вернуться за Упамекано, которым они интересовались еще в августе, но тогда припозднились со своими запросам.

На "Эмирейтс" считают, что Дайо способен сформировать перспективную связку в центре обороны со своим соотечественником Вильямом Салиба, который этот сезон проводит в аренде в "Сент-Этьене".


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 134

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  1. wengerrrro 20.01.2020 11:09 # wengerrrro
    два нигера цз не к добру

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  2. tursa 20.01.2020 11:07 # tursa
    вместо ловерна можно было бы

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  3. easports 20.01.2020 11:02 # easports
    Упамекано - Салиба
    на замене Чемберс, Луис. норм.

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