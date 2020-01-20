"Арсенал" вернется за Упамекано летом

Оцениваемый в 50 миллионов фунтов защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано остается на радаре у "Арсенала".

Потеряв с травмой Калума Чемберса до конца сезона, главный тренер "канониров" Микель Артета хотел бы укрепить центр обороны уже в это трансферное окно, но его ресурсы ограничены.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материал, прямо сейчас "Арсенал" ищет краткосрочное решение — вроде аренды на полгода Джерома Боатенга из "Баварии".



По окончании же сезона "канониры" собираются вернуться за Упамекано, которым они интересовались еще в августе, но тогда припозднились со своими запросам.



На "Эмирейтс" считают, что Дайо способен сформировать перспективную связку в центре обороны со своим соотечественником Вильямом Салиба, который этот сезон проводит в аренде в "Сент-Этьене".