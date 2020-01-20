Кавани подал прошение о трансфере
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани подал прошение о трансфере, что не останется без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед".
После поражения 2:0 от "Ливерпуля" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб может выйти на трансферный рынок за нападающим по причине травмы Маркуса Рэшфорда.
Стоит отметить, что "Юнайтед" приписывали интерес к Кавани еще до травмы Рэшфорда, который рискует провести в лазарете до трех месяцев, и теперь "дьяволы" могут активизироваться, потому что 32-летний уругваец явно настроен покинуть Париж в этом месяце.
"Эдинсон Кавани попросил отпустить его. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от "Атлетико", и мы не приняли его. Я не знаю, как все сложится", — цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо Daily Mirror.
20.01.2020 10:00
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Можно на Жиру с доплатой предложить.
Можно ещё шкононирам в рот насрать.
Одно из двух.
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Кавани уже не тот
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