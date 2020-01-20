Кавани подал прошение о трансфере

Эдинсон Кавани Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани подал прошение о трансфере, что не останется без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед".

После поражения 2:0 от "Ливерпуля" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб может выйти на трансферный рынок за нападающим по причине травмы Маркуса Рэшфорда.

Стоит отметить, что "Юнайтед" приписывали интерес к Кавани еще до травмы Рэшфорда, который рискует провести в лазарете до трех месяцев, и теперь "дьяволы" могут активизироваться, потому что 32-летний уругваец явно настроен покинуть Париж в этом месяце.

"Эдинсон Кавани попросил отпустить его. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от "Атлетико", и мы не приняли его. Я не знаю, как все сложится", — цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо Daily Mirror.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 10:00

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  1. chelsea88 20.01.2020 10:17 # chelsea88
    Можно на Жиру с доплатой предложить.
    Можно ещё шкононирам в рот насрать.
    Одно из двух.

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  2. redstyle 20.01.2020 10:12 # redstyle
    Кавани уже не тот

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