Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани подал прошение о трансфере, что не останется без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед".

После поражения 2:0 от "Ливерпуля" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб может выйти на трансферный рынок за нападающим по причине травмы Маркуса Рэшфорда.



Стоит отметить, что "Юнайтед" приписывали интерес к Кавани еще до травмы Рэшфорда, который рискует провести в лазарете до трех месяцев, и теперь "дьяволы" могут активизироваться, потому что 32-летний уругваец явно настроен покинуть Париж в этом месяце.



"Эдинсон Кавани попросил отпустить его. Мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от "Атлетико", и мы не приняли его. Я не знаю, как все сложится", — цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо Daily Mirror.