"Ливерпуль" извинился перед Эвра за расистский скандал с Суаресом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, что недавно он получил официальное письмо от "Ливерпуля" по поводу расистского скандала, связанного с экс-нападающим мерсисайдцев Луисом Суаресом в 2011 году.

Напомним, Луис был дисквалифицирован FA на восемь матчей за расистское оскорбление Патриса во время игры на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в октябре 2011.



Еще больше, чем поступок Суареса, шокировала последующая реакция "Ливерпуля" — на матч против "Уигана" в декабре того года игроки "красных" вышли в футболках в поддержку Луиса.



В октябре 2019 бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер признал, что публичная поддержка игрока-расиста была ошибкой, и вскоре с Эвра по этому поводу связался исполнительный директор мерсисайдского клуба Питер Мур.



"Я был очень доволен, что Джейми Каррагер извинился, и затем я получил персональное письмо от Питера Мура. Я был очень тронут этим".



"Он сказал, что надеется, что это не слишком поздно, потому что инцидент случился девять лет назад".



"Я ответил "большое спасибо". Я был так расстроен, что "Ливерпуль" тогда выразил свою поддержку подобным образом, но теперь я вижу, что в этом клубе работают настоящие и честные люди", — сообщил Эвра в воскресном эфире Sky Sports.