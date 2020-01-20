Клопп: "Ливерпуль" играл в сенсационный футбол"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала "сенсационный футбол" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Открыв счет уже на 14-й минуте усилиями Виргила Ван Дейка в воскресном матче на "Энфилде", подопечные Клоппа никак не могли забить второй гол, чтобы окончательно похоронить интригу.



При этом "Ливерпуль" имел уйму моментов, особенно в начале второго тайма, и Клоппу было очень приятно за этим наблюдать.



"Я получил большое удовольствие от игры. Я бы предпочел вести с разницей в два, три, четыре мяча после 60 минут — это было бы хорошо для нервов".



"Я понимаю, что порой уровень концентрации может снизиться. В прошлом я бы сошел с ума, но теперь я спокоен. Мы играли в сенсационный футбол, хотя, возможно, должны были забивать больше".



"Затем "Юнайтед" оживился в конце первого тайма, но во втором тайме мы создавали моменты и играли в суперфутбол. Однако мы не первый день в этой профессии и знаем, что они попытаются вернуться в игру, если мы не забьем еще. Так и было", — цитирует Клоппа ESPN.