Клопп: "Ливерпуль" играл в сенсационный футбол"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала "сенсационный футбол" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Открыв счет уже на 14-й минуте усилиями Виргила Ван Дейка в воскресном матче на "Энфилде", подопечные Клоппа никак не могли забить второй гол, чтобы окончательно похоронить интригу.

При этом "Ливерпуль" имел уйму моментов, особенно в начале второго тайма, и Клоппу было очень приятно за этим наблюдать.

"Я получил большое удовольствие от игры. Я бы предпочел вести с разницей в два, три, четыре мяча после 60 минут — это было бы хорошо для нервов".

"Я понимаю, что порой уровень концентрации может снизиться. В прошлом я бы сошел с ума, но теперь я спокоен. Мы играли в сенсационный футбол, хотя, возможно, должны были забивать больше".

"Затем "Юнайтед" оживился в конце первого тайма, но во втором тайме мы создавали моменты и играли в суперфутбол. Однако мы не первый день в этой профессии и знаем, что они попытаются вернуться в игру, если мы не забьем еще. Так и было", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 20.01.2020 08:34 # alexomck
    клопп допингом своих негров заправил и поехали бей-беги как обычно.

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  2. tursa 20.01.2020 08:20 # tursa
    сульшер до и после матча говном бросается
    а клопп просто наслаждается моментом

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  3. viva-5555 20.01.2020 08:06 # viva-5555
    Вот вам и разница! А теперь сравните комментарии адекватного и неадекватного тренера. Разница между ними запредельная!

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  4. quavo 20.01.2020 08:03 # quavo
    ляяяя, шо для насекомого сенсационный футбол, то для смеагола приметив! сасите мои яйца спермоглоты портовые
    эхехехе)

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