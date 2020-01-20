Клопп: "Ливерпуль" играл в сенсационный футбол"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала "сенсационный футбол" в матче против "Манчестер Юнайтед".
Открыв счет уже на 14-й минуте усилиями Виргила Ван Дейка в воскресном матче на "Энфилде", подопечные Клоппа никак не могли забить второй гол, чтобы окончательно похоронить интригу.
При этом "Ливерпуль" имел уйму моментов, особенно в начале второго тайма, и Клоппу было очень приятно за этим наблюдать.
"Я получил большое удовольствие от игры. Я бы предпочел вести с разницей в два, три, четыре мяча после 60 минут — это было бы хорошо для нервов".
"Я понимаю, что порой уровень концентрации может снизиться. В прошлом я бы сошел с ума, но теперь я спокоен. Мы играли в сенсационный футбол, хотя, возможно, должны были забивать больше".
"Затем "Юнайтед" оживился в конце первого тайма, но во втором тайме мы создавали моменты и играли в суперфутбол. Однако мы не первый день в этой профессии и знаем, что они попытаются вернуться в игру, если мы не забьем еще. Так и было", — цитирует Клоппа ESPN.
20.01.2020 08:00
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Последние комментарии:
клопп допингом своих негров заправил и поехали бей-беги как обычно.
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сульшер до и после матча говном бросается
а клопп просто наслаждается моментом
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Вот вам и разница! А теперь сравните комментарии адекватного и неадекватного тренера. Разница между ними запредельная!
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ляяяя, шо для насекомого сенсационный футбол, то для смеагола приметив! сасите мои яйца спермоглоты портовые
эхехехе)
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