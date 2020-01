Светская хроника за понедельник

ПСЖ пытается опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Калиду Кулибали. "Интер" надеется подписать Кристиана Эриксена к 26 января. Райан Гиггз сделал пересадку волос. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Сэр Алекс Фергюсон разговаривал с защитником "Наполи" Калиду Кулибали, чтобы заманить того в "Манчестер Юнайтед". (Foot Mercato)



ПСЖ пытается перехватить Кулибали, предложив тому контракт с зарплатой более 10 миллионов фунтов в год. (Daily Mail)



"Интер" отклонил предложения "Манчестер Сити" и "Барселоны" по 20-летнему центральному защитнику Алессандро Бастони. (La Gazzetto dello Sport)



Готовясь к возможному уходу из клуба вингер "Сити" Лерой Сане сменил агента и теперь сотрудничает с компанией, которая также представляет интересы защитника "Баварии" Джерома Боатенга. (Sport1)



Технический директор "Арсенала" Эду договаривается о покупке опорного полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараеса за 25.6 млн. фунтов. (Goal)



Защитник ПСЖ Левен Курзава перейдет в "Арсенал" по окончании сезона свободным агентом. (France Football)



"Атлетико" обратится к варианту с Александром Лакасеттом из "Арсенала" или Пако Алькасером из дортмундской "Боруссии", если не сможет приобрести нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (Mundo Deportivo)



"Интер" надеется приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена к матчу против "Кальяри" 26 января. (Daily Mail)



"Бернли" собирается купить центрального защитника "Мидлсбро" Даэла Фрая за 10 млн. фунтов. (The Sun)



"Астон Вилла" бросила все силы, чтобы заполучить нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Daily Star)



"Лестер" и "Астон Вилла" нацелены на нападающего "Амьена" Серу Гирасси. (Daily Mail)



Другое



"Наполи", уволивший Карло Анчелотти ради приглашения Дженнаро Гаттузо 35 дней назад, задумался о новом тренере. (The Sun)



Английский тренер Алан Пардью начал свою карьеру в "Ден Хааг" с победы 2:0 над "Валвейком". (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба на костылях побывал на парижской Неделе моды. (Daily Star)



Власти предъявили претензии клубам Премьер-Лиги, включая "Сити", "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", за нарушение санитарно-гигиенических норм при продаже еды на стадионах. (The Sun)



Бывшая подружка Мичи Батшуайи подала в суд на нападающего "Челси" за отказ платить алименты. (The Sun)



Райан Гиггз сделал себе пересадку волос, которые он потерял из-за стресса, связанного с игрой за "Юнайтед". (Daily Mirror)