Светская хроника за понедельник
ПСЖ пытается опередить "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Калиду Кулибали. "Интер" надеется подписать Кристиана Эриксена к 26 января. Райан Гиггз сделал пересадку волос. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Сэр Алекс Фергюсон разговаривал с защитником "Наполи" Калиду Кулибали, чтобы заманить того в "Манчестер Юнайтед". (Foot Mercato)
ПСЖ пытается перехватить Кулибали, предложив тому контракт с зарплатой более 10 миллионов фунтов в год. (Daily Mail)
"Интер" отклонил предложения "Манчестер Сити" и "Барселоны" по 20-летнему центральному защитнику Алессандро Бастони. (La Gazzetto dello Sport)
Готовясь к возможному уходу из клуба вингер "Сити" Лерой Сане сменил агента и теперь сотрудничает с компанией, которая также представляет интересы защитника "Баварии" Джерома Боатенга. (Sport1)
Технический директор "Арсенала" Эду договаривается о покупке опорного полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараеса за 25.6 млн. фунтов. (Goal)
Защитник ПСЖ Левен Курзава перейдет в "Арсенал" по окончании сезона свободным агентом. (France Football)
"Атлетико" обратится к варианту с Александром Лакасеттом из "Арсенала" или Пако Алькасером из дортмундской "Боруссии", если не сможет приобрести нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. (Mundo Deportivo)
"Интер" надеется приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена к матчу против "Кальяри" 26 января. (Daily Mail)
"Бернли" собирается купить центрального защитника "Мидлсбро" Даэла Фрая за 10 млн. фунтов. (The Sun)
"Астон Вилла" бросила все силы, чтобы заполучить нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Daily Star)
"Лестер" и "Астон Вилла" нацелены на нападающего "Амьена" Серу Гирасси. (Daily Mail)
Другое
"Наполи", уволивший Карло Анчелотти ради приглашения Дженнаро Гаттузо 35 дней назад, задумался о новом тренере. (The Sun)
Английский тренер Алан Пардью начал свою карьеру в "Ден Хааг" с победы 2:0 над "Валвейком". (Daily Mirror)
Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба на костылях побывал на парижской Неделе моды. (Daily Star)
Власти предъявили претензии клубам Премьер-Лиги, включая "Сити", "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", за нарушение санитарно-гигиенических норм при продаже еды на стадионах. (The Sun)
Бывшая подружка Мичи Батшуайи подала в суд на нападающего "Челси" за отказ платить алименты. (The Sun)
Райан Гиггз сделал себе пересадку волос, которые он потерял из-за стресса, связанного с игрой за "Юнайтед". (Daily Mirror)
20.01.2020 07:00
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k r a c u v o
Горят не только на фапле.
(ответить)
Привет фапловцы, карики не привет
(ответить)
Какой же Срульшер долбоеб. А был одним из той эпохи 2000, когда все начали увлекаться футболом. Просто дикий долбоеб.
Зато для кина6 он топ тренер, говорит по делу, да и процент побед лучше чем у Клоппа.
(ответить)
Власти предъявили претензии клубам Премьер-Лиги, включая "Сити", "Юнайтед" и "Ливерпулю", за нарушение санитарно-гигиенических норм при продаже еды на стадионах. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/76133/#reply
мешки тратят миллиарды на трансферы, но тараканов вывести не могут.
(ответить)
перерыв между чемпионствами Ливерпуля затянулся на 30 лет, но удивительно, что с этого больше горят хуесосы манковские и пенсовские, уахахахах
(ответить)
Технический директор "Арсенала" Эду договаривается о покупке опорного полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараеса за 25.6 млн. фунтов. (Goal)
на нужные позиции, мб конечно замена Джаке(хотелось бы)
хотя в любом случае это утка
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Оле, оле, это просто слезы.
Оле, оле, их никак нельзя понять.
Оле, оле, плакать не серьезно.
Оле, оле, если я вернусь опять.
(ответить)
Михайло, твоя любимая команда ближе к Норвичу, чем к Ливерпулю. Это и есть ваш уровень.
(ответить)
«Ливерпуль» набрал 64 очка в 22 матчах АПЛ.
Это рекорд топ-5 лиг Европы
(ответить)
Власти предъявили претензии клубам Премьер-Лиги, включая "Сити", "Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", за нарушение санитарно-гигиенических норм при продаже еды на стадионах.
-Вот значит как они делают деньги.
(ответить)
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Комитет по вопросам здравоохранения района Дасин на юге Пекина, где расположен новый международный аэропорт, сообщил в понедельник, что у двух пациентов, взятых под контроль из-за повышенной температуры, выявлен новый тип коронавируса.
"В медицинские учреждения нашего района поступили два пациента с повышенной температурой, ранее они ездили в Ухань. На основании изучения клинических симптомов, результатов эпидемиологического обследования и оценок специалистов центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждено, что пациенты заражены новым типом коронавируса", - говорится в заявлении комитета.
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Надежда остается на Вулверхэпмтон. Должны обоссать портовых и вогнать их в крутое проигрышное пике. 16 очков много но мы должны верить.
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В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком
В Перми несколько человек насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По последним данным, погибли пять человек, еще несколько находятся в больнице с ожогами.
Отмечается, что на цокольном этаже здания прорвало трубу, кипяток хлынул в комнату, где находились люди. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края, авария произошла в отеле «Карамель» в Индустриальном районе. Глава региона Максим Решетников выехал на место происшествия, где уже работают экстренные службы.
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