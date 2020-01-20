Сульшер считает футбол "Ливерпуля" примитивным

Оле Гуннар Сульшер После поражения 2:0 от "Ливерпуля" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что команда Юргена Клопп играет прямолинейно и с длинными забросами мяча.

В этом сезоне Премьер-Лиги только "Юнайтед" удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Сделав это еще в октябре (1:1), накануне подопечные Сульшера не смогли повторить свой подвиг.

По мнению Сульшера, "Ливерпуль" играет в очень простой футбол, но добивается успеха благодаря высокому мастерству своих исполнителей.

"Не имеет значения, какой счет, потому что счет всегда является справедливым отражением игры. Они выиграли".

"Мы имели свои моменты, а они — свои. Важно пользоваться ими. У нас был ряд больших моментов, но в "Ливерпуле" скажут, что они заслуживали победить".

"У них самая прямолинейная команда в лиге. Они подвергают тебя такому большому давлению, но я думаю, наши защитники и полузащитники хорошо держались".

"Тебе приходится очень сложно, когда они выполняют длинные забросы на Мане, Салаха и Фирмино, которые всегда готовы открыться за твоей спиной".

"В заключительные 10-15 минут мы по-настоящему прижали их и заставили их выглядеть усталыми. Мы же смотрелись бодро".

"Мы выглядели сильно. Но у нас нет такого же мастерства. Когда у тебя нет этого мастерства, чтобы сделать решающий пас или нанести завершающий удар, ты будешь возвращаться с пустыми руками из таких мест", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1479

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Последние комментарии:




  1. mkcfc 20.01.2020 06:57 # mkcfc
    Сказочный долбоеб

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  2. maestro07311 20.01.2020 06:45 # maestro07311
    Да если бы твоя команда хотя бы половину тех сотни матчей что мы сыграли играла бы я бы посмотрел кто был бы усталым))

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  3. viva-5555 20.01.2020 06:41 # viva-5555
    Мозг у Сульшера примитивный!

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  4. lfclegenda 20.01.2020 06:39 # lfclegenda
    Кто нибудь закройте рот этому гусю

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  5. alcoholnarco 20.01.2020 06:32 # alcoholnarco
    Боже, какой же он сказочный долбоеб. Мужик в своём мире живет. Надеюсь задержится в Юнайтед подольше.

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  6. arman-kz 20.01.2020 06:29 # arman-kz
    Уже и маты жалко на него. Скажу только специфичный человек. Постоянно анализирует команды противников, а своим заняться времени нет. Типичный неудачник, как и 90% на фапле, которые его хорошо понимают и поддерживают. Чем больше он в МЮ, тем круче для нас. Дай Бог чтобы он вынес еще какой нибудь Топ и с ними продлили контракт.
    Ферги такие бесхребетные и нужны. Он как Путин или наш Ел Басы, с власти как бы ушли, но поуправлять хочется. Маур хоть и изжил себя, но был личностью, а такие Лидерам наций (клуба) не нужны :))

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  7. pistolero-lfc 20.01.2020 06:28 # pistolero-lfc
    Так сказал, как будто это запрещено использовать))

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  8. tursa 20.01.2020 06:24 # tursa
    он такие вью дает, будто на 2-3 месте и отрыв от лфк не 30 очков, а 5

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  9. scauzer11 20.01.2020 06:23 # scauzer11
    ну значит ты сос воим футболом проиграл примитивному стилю, какой же тогда у мю стиль,))

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  10. easports 20.01.2020 06:18 # easports
    По делу сказал, чего же более

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  11. mrchao 20.01.2020 06:04 # mrchao
    Хуже этого г@ндон@ только михайло со своими заголовками....

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