Сульшер считает футбол "Ливерпуля" примитивным

После поражения 2:0 от "Ливерпуля" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что команда Юргена Клопп играет прямолинейно и с длинными забросами мяча.

В этом сезоне Премьер-Лиги только "Юнайтед" удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Сделав это еще в октябре (1:1), накануне подопечные Сульшера не смогли повторить свой подвиг.



По мнению Сульшера, "Ливерпуль" играет в очень простой футбол, но добивается успеха благодаря высокому мастерству своих исполнителей.



"Не имеет значения, какой счет, потому что счет всегда является справедливым отражением игры. Они выиграли".



"Мы имели свои моменты, а они — свои. Важно пользоваться ими. У нас был ряд больших моментов, но в "Ливерпуле" скажут, что они заслуживали победить".



"У них самая прямолинейная команда в лиге. Они подвергают тебя такому большому давлению, но я думаю, наши защитники и полузащитники хорошо держались".



"Тебе приходится очень сложно, когда они выполняют длинные забросы на Мане, Салаха и Фирмино, которые всегда готовы открыться за твоей спиной".



"В заключительные 10-15 минут мы по-настоящему прижали их и заставили их выглядеть усталыми. Мы же смотрелись бодро".



"Мы выглядели сильно. Но у нас нет такого же мастерства. Когда у тебя нет этого мастерства, чтобы сделать решающий пас или нанести завершающий удар, ты будешь возвращаться с пустыми руками из таких мест", — цитирует Сульшера Goal.