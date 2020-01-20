Сульшер считает футбол "Ливерпуля" примитивным
После поражения 2:0 от "Ливерпуля" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что команда Юргена Клопп играет прямолинейно и с длинными забросами мяча.
В этом сезоне Премьер-Лиги только "Юнайтед" удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Сделав это еще в октябре (1:1), накануне подопечные Сульшера не смогли повторить свой подвиг.
По мнению Сульшера, "Ливерпуль" играет в очень простой футбол, но добивается успеха благодаря высокому мастерству своих исполнителей.
"Не имеет значения, какой счет, потому что счет всегда является справедливым отражением игры. Они выиграли".
"Мы имели свои моменты, а они — свои. Важно пользоваться ими. У нас был ряд больших моментов, но в "Ливерпуле" скажут, что они заслуживали победить".
"У них самая прямолинейная команда в лиге. Они подвергают тебя такому большому давлению, но я думаю, наши защитники и полузащитники хорошо держались".
"Тебе приходится очень сложно, когда они выполняют длинные забросы на Мане, Салаха и Фирмино, которые всегда готовы открыться за твоей спиной".
"В заключительные 10-15 минут мы по-настоящему прижали их и заставили их выглядеть усталыми. Мы же смотрелись бодро".
"Мы выглядели сильно. Но у нас нет такого же мастерства. Когда у тебя нет этого мастерства, чтобы сделать решающий пас или нанести завершающий удар, ты будешь возвращаться с пустыми руками из таких мест", — цитирует Сульшера Goal.
20.01.2020 06:00
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Последние комментарии:
Сказочный долбоеб
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Да если бы твоя команда хотя бы половину тех сотни матчей что мы сыграли играла бы я бы посмотрел кто был бы усталым))
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Мозг у Сульшера примитивный!
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Кто нибудь закройте рот этому гусю
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Боже, какой же он сказочный долбоеб. Мужик в своём мире живет. Надеюсь задержится в Юнайтед подольше.
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Уже и маты жалко на него. Скажу только специфичный человек. Постоянно анализирует команды противников, а своим заняться времени нет. Типичный неудачник, как и 90% на фапле, которые его хорошо понимают и поддерживают. Чем больше он в МЮ, тем круче для нас. Дай Бог чтобы он вынес еще какой нибудь Топ и с ними продлили контракт.
Ферги такие бесхребетные и нужны. Он как Путин или наш Ел Басы, с власти как бы ушли, но поуправлять хочется. Маур хоть и изжил себя, но был личностью, а такие Лидерам наций (клуба) не нужны :))
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Так сказал, как будто это запрещено использовать))
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он такие вью дает, будто на 2-3 месте и отрыв от лфк не 30 очков, а 5
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ну значит ты сос воим футболом проиграл примитивному стилю, какой же тогда у мю стиль,))
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По делу сказал, чего же более
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Хуже этого г@ндон@ только михайло со своими заголовками....
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