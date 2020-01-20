Клопп: "Наши фанаты могут петь, что пожелают"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается запрещать своим фанатам мечтать и распевать песни о приближающемся чемпионстве.

Обыграв в воскресенье "Манчестер Юнайтед" в домашних стенах со счетом 2:0, подопечные Клоппа увеличили свой отрыв во главе таблицы Премьер-Лиги до 16 очков и вдобавок имеют матч в запасе.



По ходу матча на "Энфилде" болельщики домашней команды принялись распевать "Мы выиграем лигу" ("We're gonna win the league"). Юргену это кажется преждевременным, однако он не осмеливается перечить фанатам.



"Они могут петь, что пожелают, — за исключением моего имени, если матч еще не закончился! Я здесь не для того, чтобы диктовать им, что они должны петь. Если бы наши болельщики не находились сейчас в хорошем настроении, это было бы очень странно!"



"Я лишь могу сказать, что мы здесь для того, чтобы упорно работать. Все просто. Конечно, это очень позитивная атмосфера, но я должен сохранять концентрацию".



"В четверг нам играть с "Вулверхэмптоном", и это матч — единственное, что у меня на уме. Ничего кроме! Конечно, фанатам разрешено мечтать, и они вольны петь, что пожелают, до тех пор, пока делают свою работу и поддерживают нас. Мы пока не присоединимся к их вечеринке, но это не проблема", — цитирует Клоппа Sky Sports.