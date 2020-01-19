Сульшер вернулся к идее купить нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб готов выйти на трансферный рынок для покупки нападающего после потери с травмой Маркуса Рэшфорда.

Напомним, ранее в январе "Юнайтед" упустил Эрлинга Бреута Холанда, который назывался трансферной целью номер один для Сульшера на январь. К счастью для Оле Гуннара, в то время разыгрался Рэшфорд.



Однако сейчас Маркус угодил в лазарет на срок до трех месяцев, и это заставляет Сульшера срочно искать решение проблемы — даже если это решение не будет долгосрочным.



"У него (Рэшфорда) тяжелая травма. Да, это двойной стрессовый перелом спины. Прежде у него не было подобных проблем. В этом сезоне у нас много травм, нам не повезло оказаться в такой ситуации.



"Действительно, мы можем выйти на рынок в поисках краткосрочного решения, которое позволит нам протянуть до лета".



"Это не так, что мы отчаянно нуждаемся в нападающем, но у нас есть и численный дефицит из-за обилия травм. Если найдется правильный игрок и будет доступен, мы можем его купить. Или арендовать, если это будет возможно. Но у нас все равно есть игроки, которые рвутся в бой", — сообщил Сульшер Sky Sports.