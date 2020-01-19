Сульшер вернулся к идее купить нападающего

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб готов выйти на трансферный рынок для покупки нападающего после потери с травмой Маркуса Рэшфорда.

Напомним, ранее в январе "Юнайтед" упустил Эрлинга Бреута Холанда, который назывался трансферной целью номер один для Сульшера на январь. К счастью для Оле Гуннара, в то время разыгрался Рэшфорд.

Однако сейчас Маркус угодил в лазарет на срок до трех месяцев, и это заставляет Сульшера срочно искать решение проблемы — даже если это решение не будет долгосрочным.

"У него (Рэшфорда) тяжелая травма. Да, это двойной стрессовый перелом спины. Прежде у него не было подобных проблем. В этом сезоне у нас много травм, нам не повезло оказаться в такой ситуации.

"Действительно, мы можем выйти на рынок в поисках краткосрочного решения, которое позволит нам протянуть до лета".

"Это не так, что мы отчаянно нуждаемся в нападающем, но у нас есть и численный дефицит из-за обилия травм. Если найдется правильный игрок и будет доступен, мы можем его купить. Или арендовать, если это будет возможно. Но у нас все равно есть игроки, которые рвутся в бой", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 23:00

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  1. liverpool1892est 20.01.2020 00:00 # liverpool1892est
    Бля уберите этого физрука и поставте Почетино,пока его не забрали

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  2. zairon 19.01.2020 23:18 # zairon
    Смеагол ебаный

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  3. jack-willsher 19.01.2020 23:18 # jack-willsher
    не показанная желтая фреду на 4 минуте
    не поставленный пенальти при игре рукой шоу
    поусон тащил муму как мог

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  4. unclearness 19.01.2020 23:03 # unclearness
    Сульщер вернулся к идее пойти накуй

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