Бруну Фернандеш рвется в "Юнайтед"

Полузащитник Бруну Фернандеш сообщил "Спортингу", что он "отчаянно хочет" перейти в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что переговоры двух клубов о трансфере Фернандеша зашли в тупик из-за того "Спортинг" неожиданно взвинтил цену.



Как сообщает Sky Sports, португальский клуб хочет, чтобы "красные дьяволы" увеличили гарантированную сумму. Сейчас "Юнайтед" готов сразу заплатить за Бруну только 43 млн. фунтов, тогда как 17 млн. предусмотрены в виде бонусов.



Вместе с тем каждая из сторон по-прежнему надеется достичь компромисса, включая самого Фернандеша, который обратился к руководству "Спортинга" с просьбой отпустить его в Манчестер.



Если прорыва в переговорах не случится, 25-летний полузащитник сыграет за "Спортинг" против "Браги" во вторник, хотя ранее считалось, что матч против "Бенфики" в минувшую пятницу станет прощальным для Фернандеша в Лиссабоне.