Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд пропустит несколько недель с травмой спины.

Как и пророчила пресса, 22-летний Рэшфорд не попал в заявку "красных дьяволов" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" из-за травмы, полученной в минувшую среду против "Вулверхэмптона" в Кубке Англи.



Общаясь с прессой по прибытии на "Энфилд", Сульшер рассказал, что ожидает снова увидеть Маркуса на поле после зимнего перерыва, который для "Юнайтед" продлится со 2 по 17 февраля.



"Когда он вышел на замену против "Вулверхэмптона", его пару раз ударили и пару раз толкнули, в результате чего он повредил свою спину".



"У него имелись кое-какие проблемы и до этого, так что мы дадим ему время восстановиться и отдохнуть, прежде чем мы вернем его на поле. Прежде он всегда восстанавливался быстро, поэтому будем надеяться, так будет и на сей раз".



"Я бы не ожидал его возвращения в следующие несколько недель. Я не уверен, что мы увидим его до зимнего перерыва, который у нас будет. Мы собираемся дать ему необходимое время", — сообщил Сульшер Sky Sports.