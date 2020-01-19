"Лестер" оступился на "Терф Мур"
"Лестер" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Бернли" и не смог догнать по очкам занимающий второе место в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".
В первом тайма матча на "Терф Мур" шла достаточно равная игра, а единственный по-настоящему опасный момент возник на 33-й минуте, когда Деннис Прат совершил перехват в центре поля. Мяч тут же подхватил Харви Барнс и совершил рывок до чужой штрафной, после чего поразил ближний угол ворот — 0:1.
Второй тайм начался с того, что голкипер "бордовых" Ник Поуп совершил блестящий сейв после крученого удара Прата из пределов штрафной площади.
А на 56-й минуте хозяева взяли и сравняли счет. Каспер Шмейхель остановил мяч на линии ворот после подачи углового и удара Бена Ми головой, однако Крис Вуд с метра сыграл на добивании — 1:1.
Спустя 10 минут Ми сфолил в своей штрафной на Барнсе, и Джейми Варди предоставилась возможность снова вывести "Лестер" вперед, однако Поуп потащил удар лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги с 11-метровой отметки.
Ничья не входила в планы гостей, которые продолжили искать счастью в атаках, но на 79-й минуте провалились в обороне. Джонни Эванс, прерывая прострел с фланга, неудачно отбил мяч в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Эшли Вествуд — 2:1.
В концовке хозяева закрылись и отстояли победу, благодаря которой оторвались от зоны вылета на пять очков. "Лестер" же упустил возможность догнать второй "Манчестер Сити".
"Бернли" — "Лестер". Отчет о матче
19.01.2020 19:00
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Последние комментарии:
сливаются помаленьку
было бы неплохо, чтобы мю занял их место в 4ке
лестеру нехой делать в лч
они щас уже сливаются, а что будет когда уйдут лидеры... в общем нех им в лч делать
мю нужно нагнать их
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С первой десятки только Волки не потеряли очки, пока что. Ливерпуль свой матч скорее всего выиграет.
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Ротжирс возвращается на привычный уровень, таков путь!
Я все сказал!
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Наши немощи в атаке незабили так могли бы Лестер нагнетать.
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Роджерс привычно жиденько обсирается ближе к финишу.
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благо для лестера шо соперники такая же хyита , особенно щелси
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в шепотинку
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