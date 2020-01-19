"Лестер" оступился на "Терф Мур"

Джейми Варди "Лестер" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Бернли" и не смог догнать по очкам занимающий второе место в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".

В первом тайма матча на "Терф Мур" шла достаточно равная игра, а единственный по-настоящему опасный момент возник на 33-й минуте, когда Деннис Прат совершил перехват в центре поля. Мяч тут же подхватил Харви Барнс и совершил рывок до чужой штрафной, после чего поразил ближний угол ворот — 0:1.

Второй тайм начался с того, что голкипер "бордовых" Ник Поуп совершил блестящий сейв после крученого удара Прата из пределов штрафной площади.

А на 56-й минуте хозяева взяли и сравняли счет. Каспер Шмейхель остановил мяч на линии ворот после подачи углового и удара Бена Ми головой, однако Крис Вуд с метра сыграл на добивании — 1:1.

Спустя 10 минут Ми сфолил в своей штрафной на Барнсе, и Джейми Варди предоставилась возможность снова вывести "Лестер" вперед, однако Поуп потащил удар лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги с 11-метровой отметки.

Ничья не входила в планы гостей, которые продолжили искать счастью в атаках, но на 79-й минуте провалились в обороне. Джонни Эванс, прерывая прострел с фланга, неудачно отбил мяч в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Эшли Вествуд — 2:1.

В концовке хозяева закрылись и отстояли победу, благодаря которой оторвались от зоны вылета на пять очков. "Лестер" же упустил возможность догнать второй "Манчестер Сити".

"Бернли" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Бернли, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 19:00

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  1. thegodfather 19.01.2020 19:15 # thegodfather
    сливаются помаленьку
    было бы неплохо, чтобы мю занял их место в 4ке
    лестеру нехой делать в лч
    они щас уже сливаются, а что будет когда уйдут лидеры... в общем нех им в лч делать
    мю нужно нагнать их

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  2. chelsea88 19.01.2020 19:09 # chelsea88
    С первой десятки только Волки не потеряли очки, пока что. Ливерпуль свой матч скорее всего выиграет.

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  3. selta 19.01.2020 19:09 # selta
    Ротжирс возвращается на привычный уровень, таков путь!
    Я все сказал!

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  4. chelsiukpro 19.01.2020 19:08 # chelsiukpro
    Наши немощи в атаке незабили так могли бы Лестер нагнетать.

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  5. brown-ale 19.01.2020 19:04 # brown-ale
    Роджерс привычно жиденько обсирается ближе к финишу.

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  6. rap-woiska 19.01.2020 19:03 # rap-woiska
    благо для лестера шо соперники такая же хyита , особенно щелси

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  7. rap-woiska 19.01.2020 19:02 # rap-woiska
    в шепотинку

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