Маротта подтвердил, что "Интер" продолжает переговоры с агентом Эриксена

Директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что его клуб продолжает переговоры о переходе полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Лишь на днях главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо призвал Эриксена, чей контракт истекает в конце сезона, внести ясность в ситуацию со своим будущим.



Однако пока "Интер" не договорился ни с самим игроком, ни с его клубом. Более того, на 27-летнего датчанина, которого "Тоттенхэм" оценивает в 17 миллионов фунтов, претендуют не только "нерадзурри".



"Мы ведем переговоры с агентом Эриксена, но в его услугах заинтересованы многие клубы".



"Эриксен — игрок "Тоттенхэма", а не наш игрок. Мы знаем, что его контракт истекает. Но еще многое должно произойти, чтобы мы могли сказать, что он перейдет в январе или июне. Конкуренция в борьбе за него высока", — цитирует Маротту Evening Standard.



В общении с прессой Маротта также подтвердил интерес "Интера" к вингеру Виктору Мосесу и нападающему Оливье Жиру, которые принадлежат "Челси".