Ван Дейк не расстроен, что Магуайр забрал у него звание самого дорогого защитника в мире

Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" заявил, что он не был расстроен, когда Харри Магуайр отобрал у него звание самого дорогого защитника в мире.

Прошлым летом Магуайр перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" за 80 миллионов фунтов, на 5 млн. фунтов перекрыв предыдущий рекордный трансфер среди защитников — трансфер Ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" в январе 2018.



В воскресенье Виргил и Харри сойдутся лицом к лицу в матче своих команд на "Энфилде", и голландец не испытывает никаких негативных чувств к новоиспеченному капитану "красных дьяволов".



"Был ли я расстроен потерять звание самого дорого защитника в мире? Нет, удачи ему. Это должно было однажды произойти, потому что таков рынок".



"От него это никак не зависело. Мы, игроки, не влияем на ценообразование — так было и с ним, и со мной. Однако с ценником приходит давление".



"Я думал, что в этом плане для него не будет особой разницы, потому что в "Манчестер Юнайтед" ты и так всегда под давлением — как и во всех больших клубах", — цитирует Магуайра Goal.