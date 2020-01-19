Ван Дейк не расстроен, что Магуайр забрал у него звание самого дорогого защитника в мире

Харри Магуайр Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" заявил, что он не был расстроен, когда Харри Магуайр отобрал у него звание самого дорогого защитника в мире.

Прошлым летом Магуайр перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" за 80 миллионов фунтов, на 5 млн. фунтов перекрыв предыдущий рекордный трансфер среди защитников — трансфер Ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" в январе 2018.

В воскресенье Виргил и Харри сойдутся лицом к лицу в матче своих команд на "Энфилде", и голландец не испытывает никаких негативных чувств к новоиспеченному капитану "красных дьяволов".

"Был ли я расстроен потерять звание самого дорого защитника в мире? Нет, удачи ему. Это должно было однажды произойти, потому что таков рынок".

"От него это никак не зависело. Мы, игроки, не влияем на ценообразование — так было и с ним, и со мной. Однако с ценником приходит давление".

"Я думал, что в этом плане для него не будет особой разницы, потому что в "Манчестер Юнайтед" ты и так всегда под давлением — как и во всех больших клубах", — цитирует Магуайра Goal.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 17:00

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  1. liverpool1892est 19.01.2020 17:34 # liverpool1892est
    Харри Магуайр самое дорогое глубокое дно...жалкая
    тень Ловрена

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  2. electric 19.01.2020 17:09 # electric
    Трольнул неплохо скюма-капитана.
    КНЯЗЬ!!!
    Ynwa!

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