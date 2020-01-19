Клопп ожидает, что "Юнайтед" попадет в Лигу Чемпионов
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что "Манчестер Юнайтед" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
В преддверии матча на "Энфилде" "красные дьяволы" занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от четвертого "Челси" на пять очков.
Клопп совершенно не удивится, если по итогам сезона "Юнайтед" удастся вытеснить из топ-4 "Лестер" или "Челси".
"У "Юнайтед" очень хорошая футбольная команда, талантливая и опытная. У них большой потенциал, чтобы улучшить свою игру на поле".
"Думаю, они, наверное, квалифицируются в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Поэтому, конечно, они могут победить нас. Но они могут сыграть лишь настолько хорошо, насколько мы им это позволим".
"Когда мы играем в свой лучший футбол, сложно бывает любой команде. Это наш стадион, и мы должны сделать так, чтобы каждый это почувствовал", — цитирует Клоппа Goal.
19.01.2020 15:00
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Последние комментарии:
Юрген, ляволь, даст ин фантастиш.. блицкриген моншестер еп их мазе блять...
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Вот сегодня и посмотрим,как они собираются попадать в ЛЧ.
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Отлично сказано.
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Идеальный ответ от Клоппа. Разительный контраст в ью от Оле.
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"Но они могут сыграть лишь настолько хорошо, насколько мы им это позволим".
ахахааа... вот сволочъ, а)
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Спасибо) Бруну Фернандеша для этого и заворачивают, не так дорого, кстати.
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Клоп отличный дипломат! Ни каких резких и вызывающих высказываний. Молодчина!
А так конечно, очень радует, сил МЮ в середине таблицы! Пожелаю им там надолго остаться! Лет так 50
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