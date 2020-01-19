Клопп ожидает, что "Юнайтед" попадет в Лигу Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что "Манчестер Юнайтед" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

В преддверии матча на "Энфилде" "красные дьяволы" занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от четвертого "Челси" на пять очков.



Клопп совершенно не удивится, если по итогам сезона "Юнайтед" удастся вытеснить из топ-4 "Лестер" или "Челси".



"У "Юнайтед" очень хорошая футбольная команда, талантливая и опытная. У них большой потенциал, чтобы улучшить свою игру на поле".



"Думаю, они, наверное, квалифицируются в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Поэтому, конечно, они могут победить нас. Но они могут сыграть лишь настолько хорошо, насколько мы им это позволим".



"Когда мы играем в свой лучший футбол, сложно бывает любой команде. Это наш стадион, и мы должны сделать так, чтобы каждый это почувствовал", — цитирует Клоппа Goal.