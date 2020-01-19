Клопп ожидает, что "Юнайтед" попадет в Лигу Чемпионов

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что "Манчестер Юнайтед" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

В преддверии матча на "Энфилде" "красные дьяволы" занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают от четвертого "Челси" на пять очков.

Клопп совершенно не удивится, если по итогам сезона "Юнайтед" удастся вытеснить из топ-4 "Лестер" или "Челси".

"У "Юнайтед" очень хорошая футбольная команда, талантливая и опытная. У них большой потенциал, чтобы улучшить свою игру на поле".

"Думаю, они, наверное, квалифицируются в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Поэтому, конечно, они могут победить нас. Но они могут сыграть лишь настолько хорошо, насколько мы им это позволим".

"Когда мы играем в свой лучший футбол, сложно бывает любой команде. Это наш стадион, и мы должны сделать так, чтобы каждый это почувствовал", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 19.01.2020 15:58 # scouser2005
    Юрген, ляволь, даст ин фантастиш.. блицкриген моншестер еп их мазе блять...

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  2. noi39 19.01.2020 15:24 # noi39
    Вот сегодня и посмотрим,как они собираются попадать в ЛЧ.

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  3. sausage 19.01.2020 15:12 # sausage
    Отлично сказано.

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  4. liverpool-66 19.01.2020 15:12 # liverpool-66
    Идеальный ответ от Клоппа. Разительный контраст в ью от Оле.

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  5. mancunia-planet 19.01.2020 15:07 # mancunia-planet
    "Но они могут сыграть лишь настолько хорошо, насколько мы им это позволим".

    ахахааа... вот сволочъ, а)

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  6. mancunia-planet 19.01.2020 15:04 # mancunia-planet
    Спасибо) Бруну Фернандеша для этого и заворачивают, не так дорого, кстати.

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  7. machete147703 19.01.2020 15:03 # machete147703
    Клоп отличный дипломат! Ни каких резких и вызывающих высказываний. Молодчина!
    А так конечно, очень радует, сил МЮ в середине таблицы! Пожелаю им там надолго остаться! Лет так 50

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