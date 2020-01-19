Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, по всей видимости, пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, в минувшую среду Рэшфорд получил травму спины против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии, проведя на поле всего 16 минут.



На своей пресс-конференции перед уикендом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар заявил, что отложит на последний момент решение по Маркусу, но не ожидает возвращения подопечного к воскресенью.



22-летний нападающий не был замечен среди игроков, которых Сульшер собрал в отеле Lowry, чтобы провести вместе ночь с субботы на воскресенье и отправиться в Ливерпуль непосредственно в день матча.



Как сообщает The Telegraph, чуда не произойдет, и Рэшфорд должен пропустить матч на "Энфилде". Единственная интрига заключается в том, сколько времени потребуется Маркусу на восстановление.