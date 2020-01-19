Рэшфорд пропустит матч против "Ливерпуля"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, по всей видимости, пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, в минувшую среду Рэшфорд получил травму спины против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии, проведя на поле всего 16 минут.

На своей пресс-конференции перед уикендом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар заявил, что отложит на последний момент решение по Маркусу, но не ожидает возвращения подопечного к воскресенью.

22-летний нападающий не был замечен среди игроков, которых Сульшер собрал в отеле Lowry, чтобы провести вместе ночь с субботы на воскресенье и отправиться в Ливерпуль непосредственно в день матча.

Как сообщает The Telegraph, чуда не произойдет, и Рэшфорд должен пропустить матч на "Энфилде". Единственная интрига заключается в том, сколько времени потребуется Маркусу на восстановление.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 14:00

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  1. myu99 19.01.2020 14:14 # myu99
    хер с ним. лучше поиграт битву а не войну. здоровя парю

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  2. alexomck 19.01.2020 14:07 # alexomck
    этот рашфорд очередное днище инстаграмное, не о чём игрок.

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  3. liverpool-66 19.01.2020 14:07 # liverpool-66
    Значит обезболивающие не помогли.

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