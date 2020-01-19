Сульшер: "Ливерпуль" может сделать требл, но не будет великой командой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что "Ливерпуль" пока нельзя назвать одной из величайших команд в истории Премьер-Лиги.

В данный момент "красные" стремительно движутся к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, набрав 61 очко из 63 первых в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Сульшер все равно чувствует, что этому "Ливерпулю" еще далеко до лучших образов "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне.



"Если вы оглянетесь на многие годы назад, то лучшими командами были те, которые добивались успеха снова, снова и снова".



"В этом отношении никому толком не удалось сравниться с сэром Алексом, но я буду первым, кто признает, что Юрген Клопп проделал отличную работу в "Ливерпуле".



"Похоже, в данный момент он точно знает, что получит, когда каждый раз выпускает свою команду. Однако позади только половина сезона, и впереди еще много матчей".



"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, они одержали 33 победы и пять раз сыграли вничью в 38 матчах. Это 104 очка, и это был бы более чем достойный сезон".



"Они выступают хорошо, как минимум. И они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они будут в мае. У них на подходе пара сложных матчей", — цитирует Сульшера Goal.