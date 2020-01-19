Сульшер: "Ливерпуль" может сделать требл, но не будет великой командой"

Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что "Ливерпуль" пока нельзя назвать одной из величайших команд в истории Премьер-Лиги.

В данный момент "красные" стремительно движутся к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, набрав 61 очко из 63 первых в этом сезоне Премьер-Лиги.

Однако Сульшер все равно чувствует, что этому "Ливерпулю" еще далеко до лучших образов "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне.

"Если вы оглянетесь на многие годы назад, то лучшими командами были те, которые добивались успеха снова, снова и снова".

"В этом отношении никому толком не удалось сравниться с сэром Алексом, но я буду первым, кто признает, что Юрген Клопп проделал отличную работу в "Ливерпуле".

"Похоже, в данный момент он точно знает, что получит, когда каждый раз выпускает свою команду. Однако позади только половина сезона, и впереди еще много матчей".

"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, они одержали 33 победы и пять раз сыграли вничью в 38 матчах. Это 104 очка, и это был бы более чем достойный сезон".

"Они выступают хорошо, как минимум. И они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они будут в мае. У них на подходе пара сложных матчей", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2113

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 19.01.2020 14:10 # fc-oil
    Ахах Голум неплохо подорвал портовых.

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  2. liverpool1892est 19.01.2020 14:04 # liverpool1892est
    Фродо ахуел совсем!

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  3. jabajaba 19.01.2020 13:58 # jabajaba
    у голума очко бомбит

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  4. ugunner4 19.01.2020 13:46 # ugunner4
    хуйню сморозил, но жопы местным все же подорвал. хорош)

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  5. xin 19.01.2020 13:38 # xin
    Будет забавно, если Клопп уволит очередного тренера МЮ. Так-то переводчик уже стал его сучкой, может быть и голлум туда же метит.

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  6. scauzer11 19.01.2020 13:38 # scauzer11
    он что там сидит и пистит с микрофоном на радио, саепали его перлы уже)))

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  7. kanonir1441 19.01.2020 13:37 # kanonir1441
    По фактам
    Им еще нужно лет 10 доминирования,что бы стать в один ряд с МЮ и Арсеналом

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  8. liverpool-66 19.01.2020 13:20 # liverpool-66
    Здорово, когда менеджер помнит и уважает историю своего клуба, но когда его собственные результаты совсем не близки, эти разговоры о старых добрых временах звучат довольно забавно.
    Когда Юрген Клопп вступил во владение в Ливерпуле, он был сосредоточен на своей собственной работе и не много говорил о славных днях Билла Шенкли и Боба Пейсли (на самом деле, он и сейчас тоже мало о них говорит).
    Легко понять, почему Оле так поступает. Нечем восхищаться своими личными управленческими достижениями, за исключением того, что ему удалось добиться ничьей против нас на «Олд Траффорд», так что он может найти некоторое утешение в воспоминаниях 21 года назад.

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  9. mane 19.01.2020 13:18 # mane
    за такие заголовки +1 раковая клетка в теле автора.

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  10. mikkiynwa 19.01.2020 13:12 # mikkiynwa
    Заголовок топ
    Михуйло

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  11. alexomck 19.01.2020 13:10 # alexomck
    Челси по трофеям в этом веке уже в 2 раза впереди, пусть делают свои треблы, будут там за спиной королей Лондона с манками, горожанами барахтаться.

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  12. liverbro 19.01.2020 13:09 # liverbro
    Михайло,что опять за хрень!заголовок не соответствует словам Сульшера!опять накинуть пидр решил

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  13. scouser2005 19.01.2020 13:08 # scouser2005
    Ну что красные уничтожим чертей вмести с их пиздуном?

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  14. chr1s8rown 19.01.2020 13:08 # chr1s8rown
    клоппу похуй на мнение физрука

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  15. dannylucker 19.01.2020 13:05 # dannylucker
    да и вообще на данный момент ливерпуль самыйй стабильный клуб, напоминают мне нас сезона 17-18

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  16. rap-woiska 19.01.2020 13:04 # rap-woiska
    Лучшие маинд Геймз со времен Бени и Сосафы

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  17. dannylucker 19.01.2020 13:03 # dannylucker
    у него горит жеска от ливерпуля, чел они точно лучше вас сейчас

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  18. pavlix76 19.01.2020 13:03 # pavlix76
    Троль может п.здеть, что угодно, но не будет великим тренером.

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  19. firmino9 19.01.2020 13:03 # firmino9
    Эх Оле, Оле))) Обычно перед увольнением тренеры начинают гнать, и дают разного рода интервью...

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  20. m-ballack 19.01.2020 13:00 # m-ballack
    АХАХАХА

    простите.

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