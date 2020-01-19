Сульшер: "Ливерпуль" может сделать требл, но не будет великой командой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что "Ливерпуль" пока нельзя назвать одной из величайших команд в истории Премьер-Лиги.
В данный момент "красные" стремительно движутся к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, набрав 61 очко из 63 первых в этом сезоне Премьер-Лиги.
Однако Сульшер все равно чувствует, что этому "Ливерпулю" еще далеко до лучших образов "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне.
"Если вы оглянетесь на многие годы назад, то лучшими командами были те, которые добивались успеха снова, снова и снова".
"В этом отношении никому толком не удалось сравниться с сэром Алексом, но я буду первым, кто признает, что Юрген Клопп проделал отличную работу в "Ливерпуле".
"Похоже, в данный момент он точно знает, что получит, когда каждый раз выпускает свою команду. Однако позади только половина сезона, и впереди еще много матчей".
"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас, они одержали 33 победы и пять раз сыграли вничью в 38 матчах. Это 104 очка, и это был бы более чем достойный сезон".
"Они выступают хорошо, как минимум. И они могут сделать требл в этом сезоне, но давайте посмотрим, где они будут в мае. У них на подходе пара сложных матчей", — цитирует Сульшера Goal.
19.01.2020 13:00
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Последние комментарии:
Ахах Голум неплохо подорвал портовых.
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Фродо ахуел совсем!
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у голума очко бомбит
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хуйню сморозил, но жопы местным все же подорвал. хорош)
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Будет забавно, если Клопп уволит очередного тренера МЮ. Так-то переводчик уже стал его сучкой, может быть и голлум туда же метит.
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он что там сидит и пистит с микрофоном на радио, саепали его перлы уже)))
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По фактам
Им еще нужно лет 10 доминирования,что бы стать в один ряд с МЮ и Арсеналом
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Здорово, когда менеджер помнит и уважает историю своего клуба, но когда его собственные результаты совсем не близки, эти разговоры о старых добрых временах звучат довольно забавно.
Когда Юрген Клопп вступил во владение в Ливерпуле, он был сосредоточен на своей собственной работе и не много говорил о славных днях Билла Шенкли и Боба Пейсли (на самом деле, он и сейчас тоже мало о них говорит).
Легко понять, почему Оле так поступает. Нечем восхищаться своими личными управленческими достижениями, за исключением того, что ему удалось добиться ничьей против нас на «Олд Траффорд», так что он может найти некоторое утешение в воспоминаниях 21 года назад.
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за такие заголовки +1 раковая клетка в теле автора.
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Заголовок топ
Михуйло
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Челси по трофеям в этом веке уже в 2 раза впереди, пусть делают свои треблы, будут там за спиной королей Лондона с манками, горожанами барахтаться.
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Михайло,что опять за хрень!заголовок не соответствует словам Сульшера!опять накинуть пидр решил
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Ну что красные уничтожим чертей вмести с их пиздуном?
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клоппу похуй на мнение физрука
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да и вообще на данный момент ливерпуль самыйй стабильный клуб, напоминают мне нас сезона 17-18
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Лучшие маинд Геймз со времен Бени и Сосафы
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у него горит жеска от ливерпуля, чел они точно лучше вас сейчас
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Троль может п.здеть, что угодно, но не будет великим тренером.
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Эх Оле, Оле))) Обычно перед увольнением тренеры начинают гнать, и дают разного рода интервью...
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АХАХАХА
простите.
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