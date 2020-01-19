Джеймс уверен, что "Юнайтед" сможет дать бой "Ливерпулю"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс убежден, что его команду нельзя считать андердогами матча против "Ливерпуля".
Перед воскресным матчем на "Энфилде" "красные дьяволы" уступают своему сопернику уже 27 очков в Премьер-Лиге, однако Джеймс уверен, что его команда способна доставить проблем лидеру, как смогла ранее в этом сезоне.
"Мы — "Манчестер Юнайтед", и нет такого матча, к которому бы мы подходили с ощущением, что проиграем".
"Это будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с очень позитивным настроем. Только нам удалось отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне, поэтому мы полны надежд. С первого дня в этом клубы ты понимаешь, что мы ни в каком матче не можем быть андердогами".
"Каждый будет готов к "Ливерпулю". Кто бы ни вышел на поле, он будет готов проявить себя. Нам важно сделать ровно то, что и в предыдущей встрече с ними. Тогда каждый сыграл очень хорошо, упорно трудился, и нам не повезло, что мы получили только ничью, потому что они забили в последние пять минут".
"Как я уже сказал, мы знаем насколько сложным будет этот матч, но я жду его с нетерпением. Прежде я никогда не играл на "Энфилде — но мы отправимся туда без страха", — цитирует Джеймса Daily Mirror.
19.01.2020 12:00
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