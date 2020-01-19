Кепа — 127-й лучший голкипер в Европе из 132

Кепа Аррисабалага Первый номер "Челси" Кепа Аррисабалага статистически является шестым худшим голкипером во всей Европе в этом сезоне.

После своего перехода к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира Кепа провел 84 матча, однако к его игре в последние месяцы есть немало вопросов.

Проблема Аррисабалаги не в том, что он совершает грубые ошибки, а в том, что не выручает команду, и почти каждый второй удар в створ его ворот становится голом. С 9 ноября 25-летний испанец лишь дважды оставался "сухим" в рамках Премьер-Лиги.

55.4% — именно такой показатель отраженных ударов Кепа имеет в нынешнем сезоне, и это худший результат в Премьер-Лиге. А также 127-й лучший результат из 132 голкиперов в топ-7 европейских лиг, сообщает UtdArena.


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2659

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 19.01.2020 12:11 # chr1s8rown
    1+2+7=10. отдайте ему десятый номер пенсы

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  2. alexomck 19.01.2020 11:59 # alexomck
    на Челси по особенному настраиваются + каждый 3-4 гол в ворота синих завсегда левейшая шара.

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  3. division 19.01.2020 11:51 # division
    Нужен кипер, зря Облака не взяли в свое время

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  4. mancunia-planet 19.01.2020 11:38 # mancunia-planet
    Ему нужен чёткий спец коуч вратарей. Это больше вопрос психологии, задатки у парня есть, ещё не всё потеряно далеко. Так то, почти любой трансфер это рулетка!

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  5. h22o 19.01.2020 11:24 # h22o
    вот угораздило купить самого дорогого днаря

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  6. frisby 19.01.2020 11:21 # frisby
    кариус 8 млн = кепа 85 млн аахахахахахха

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  7. rap-woiska 19.01.2020 11:21 # rap-woiska
    аахаххахахаха в ЩЩЕЕЕПОТИНУУУУУУ

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  8. ganinilyha 19.01.2020 11:17 # ganinilyha
    У нас настолько донная защита, что тут ни один вратарь не поможет. Кепа нормально тащит. Когда у Ньюкасла два удара в створ, то конечно же вратарь виноват.

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  9. zairon 19.01.2020 11:13 # zairon
    дырка в дырке

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  10. forester 19.01.2020 11:10 # forester
    Ахахазвщхазаха

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  11. slash-lfc 19.01.2020 11:07 # slash-lfc
    Уахахахахахахахахахахах 127 лучший из 132))))))

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  12. vyrentz 19.01.2020 11:07 # vyrentz
    Марина VS Вудворд

    Choose your fighter!

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  13. vertigo-92 19.01.2020 11:06 # vertigo-92
    на перспективу же взяли, ну почти)

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  14. vyrentz 19.01.2020 11:06 # vyrentz
    По-моему, я так с заголовка еще не истерил)))

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  15. pistolero-lfc 19.01.2020 11:06 # pistolero-lfc
    Шестой с конца. Как говорится, шестьнольщик по жизни

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  16. beatles-red 19.01.2020 11:04 # beatles-red
    «127», «лучший» )))
    Мишка троллямбонит

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  17. mikkiynwa 19.01.2020 11:04 # mikkiynwa
    Просто 85 млн фунтов за ебаную дырку, которая даже не стоит пальца Куртуа

    Норм Реал развёл пенсов
    Ору

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  18. mikkiynwa 19.01.2020 11:03 # mikkiynwa
    Сука ору
    Очередная струя в ебало Рылу пхаххахахахххахахахахахаха

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