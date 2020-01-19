Кепа — 127-й лучший голкипер в Европе из 132
Первый номер "Челси" Кепа Аррисабалага статистически является шестым худшим голкипером во всей Европе в этом сезоне.
После своего перехода к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира Кепа провел 84 матча, однако к его игре в последние месяцы есть немало вопросов.
Проблема Аррисабалаги не в том, что он совершает грубые ошибки, а в том, что не выручает команду, и почти каждый второй удар в створ его ворот становится голом. С 9 ноября 25-летний испанец лишь дважды оставался "сухим" в рамках Премьер-Лиги.
55.4% — именно такой показатель отраженных ударов Кепа имеет в нынешнем сезоне, и это худший результат в Премьер-Лиге. А также 127-й лучший результат из 132 голкиперов в топ-7 европейских лиг, сообщает UtdArena.
19.01.2020 11:00
Просмотров: 2659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
1+2+7=10. отдайте ему десятый номер пенсы
(ответить)
на Челси по особенному настраиваются + каждый 3-4 гол в ворота синих завсегда левейшая шара.
(ответить)
Нужен кипер, зря Облака не взяли в свое время
(ответить)
Ему нужен чёткий спец коуч вратарей. Это больше вопрос психологии, задатки у парня есть, ещё не всё потеряно далеко. Так то, почти любой трансфер это рулетка!
(ответить)
вот угораздило купить самого дорогого днаря
(ответить)
кариус 8 млн = кепа 85 млн аахахахахахха
(ответить)
аахаххахахаха в ЩЩЕЕЕПОТИНУУУУУУ
(ответить)
У нас настолько донная защита, что тут ни один вратарь не поможет. Кепа нормально тащит. Когда у Ньюкасла два удара в створ, то конечно же вратарь виноват.
(ответить)
дырка в дырке
(ответить)
Ахахазвщхазаха
(ответить)
Уахахахахахахахахахахах 127 лучший из 132))))))
(ответить)
Марина VS Вудворд
Choose your fighter!
(ответить)
на перспективу же взяли, ну почти)
(ответить)
По-моему, я так с заголовка еще не истерил)))
(ответить)
Шестой с конца. Как говорится, шестьнольщик по жизни
(ответить)
«127», «лучший» )))
Мишка троллямбонит
(ответить)
Просто 85 млн фунтов за ебаную дырку, которая даже не стоит пальца Куртуа
Норм Реал развёл пенсов
Ору
(ответить)
Сука ору
Очередная струя в ебало Рылу пхаххахахахххахахахахахаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий