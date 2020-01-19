Кепа — 127-й лучший голкипер в Европе из 132

Первый номер "Челси" Кепа Аррисабалага статистически является шестым худшим голкипером во всей Европе в этом сезоне.

После своего перехода к "синим" летом 2018 в статусе самого дорогого голкипера мира Кепа провел 84 матча, однако к его игре в последние месяцы есть немало вопросов.



Проблема Аррисабалаги не в том, что он совершает грубые ошибки, а в том, что не выручает команду, и почти каждый второй удар в створ его ворот становится голом. С 9 ноября 25-летний испанец лишь дважды оставался "сухим" в рамках Премьер-Лиги.



55.4% — именно такой показатель отраженных ударов Кепа имеет в нынешнем сезоне, и это худший результат в Премьер-Лиге. А также 127-й лучший результат из 132 голкиперов в топ-7 европейских лиг, сообщает UtdArena.