ПСЖ хочет Гвардиолу

Хосеп Гвардиола Владельцы ПСЖ готовят роскошное предложение главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Лишь на своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола заявил, что собирается отработать свой контракт, рассчитанный до конца следующего сезона.

Однако это не останавливает катарских владельцев ПСЖ из Qatar Sports Investments, которые видят в Гвардиоле идеального кандидата на замену Томасу Тухелю.

Если Гвардиола сдержит свое слово и не покинет "Этихад" грядущим летом, катарцы могут отсрочить свое предложение и сделать его до того, как "Сити" попытается склонить Хосепа к новой сделке.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 10:50

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  1. lomka 19.01.2020 12:12 # lomka
    Я думал он в Италию свалит, но если во Францию то это равносильно капитуляции. ПСЖ час уговаривал Клоппа, затем вторым в списке был пеп, в принципе так и есть Клоп номер 1 пеп номер 2

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  2. mancunia-planet 19.01.2020 11:39 # mancunia-planet
    Норм варик. С Гвардиолой будут ещё сильнее.

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  3. frisby 19.01.2020 11:28 # frisby
    Фигу не хочет ПСЖ захочет
    кАрАлЕвА!!!
    Камун сосите камун красива!!

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  4. slash-lfc 19.01.2020 10:57 # slash-lfc
    Ооо. Идеальный союз 0 финалов.

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