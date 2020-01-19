ПСЖ хочет Гвардиолу

Владельцы ПСЖ готовят роскошное предложение главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Лишь на своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола заявил, что собирается отработать свой контракт, рассчитанный до конца следующего сезона.



Однако это не останавливает катарских владельцев ПСЖ из Qatar Sports Investments, которые видят в Гвардиоле идеального кандидата на замену Томасу Тухелю.



Если Гвардиола сдержит свое слово и не покинет "Этихад" грядущим летом, катарцы могут отсрочить свое предложение и сделать его до того, как "Сити" попытается склонить Хосепа к новой сделке.