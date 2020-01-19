ПСЖ хочет Гвардиолу
Владельцы ПСЖ готовят роскошное предложение главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.
Лишь на своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола заявил, что собирается отработать свой контракт, рассчитанный до конца следующего сезона.
Однако это не останавливает катарских владельцев ПСЖ из Qatar Sports Investments, которые видят в Гвардиоле идеального кандидата на замену Томасу Тухелю.
Если Гвардиола сдержит свое слово и не покинет "Этихад" грядущим летом, катарцы могут отсрочить свое предложение и сделать его до того, как "Сити" попытается склонить Хосепа к новой сделке.
19.01.2020 10:50
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Последние комментарии:
Я думал он в Италию свалит, но если во Францию то это равносильно капитуляции. ПСЖ час уговаривал Клоппа, затем вторым в списке был пеп, в принципе так и есть Клоп номер 1 пеп номер 2
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Норм варик. С Гвардиолой будут ещё сильнее.
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Фигу не хочет ПСЖ захочет
кАрАлЕвА!!!
Камун сосите камун красива!!
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Ооо. Идеальный союз 0 финалов.
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