"Ливерпуль" и "Челси" хотят Вернера

"Ливерпуль" и "Челси" хотят приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

23-летний Вернер великолепно проводит этот сезон, в 18 матчах Бундеслиги забив 20 голов и сделав шесть результативных передач, что не осталось без внимания в Англии.



Как сообщает Daily Mirror, Вернер уже выразил желание попробовать себя в Премьер-Лиге, и сразу два клуба готовы исполнить его мечту.



По информации издания, "Челси" уже начал переговоры по Вернеру, однако в борьбе за оцениваемого в 60 миллионов фунтов игрока "синие" непременно столкнулся с конкуренцией со стороны "Ливерпуля".



Главный тренер "красных" Юрген Клопп известен как давний поклонник таланта Тимо и планировал обратиться за соотечественником по окончании сезона, но активность "Челси" может заставить его выдвинуть свое предложение уже в этом месяце.