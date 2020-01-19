"Ливерпуль" и "Челси" хотят Вернера

Тимо Вернер "Ливерпуль" и "Челси" хотят приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

23-летний Вернер великолепно проводит этот сезон, в 18 матчах Бундеслиги забив 20 голов и сделав шесть результативных передач, что не осталось без внимания в Англии.

Как сообщает Daily Mirror, Вернер уже выразил желание попробовать себя в Премьер-Лиге, и сразу два клуба готовы исполнить его мечту.

По информации издания, "Челси" уже начал переговоры по Вернеру, однако в борьбе за оцениваемого в 60 миллионов фунтов игрока "синие" непременно столкнулся с конкуренцией со стороны "Ливерпуля".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп известен как давний поклонник таланта Тимо и планировал обратиться за соотечественником по окончании сезона, но активность "Челси" может заставить его выдвинуть свое предложение уже в этом месяце.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 09:00

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  1. xin 19.01.2020 10:23 # xin
    Жалкие пенсы не понимают, что у них есть шанс купить его, только если Ливерпуль им позволит)

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  2. apl-nash 19.01.2020 10:18 # apl-nash
    Только в случае продажи Салаха, и то лишь для конкуренции с Элиотом

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  3. shlyopka007 19.01.2020 10:17 # shlyopka007
    Смотрел я бундес , там играют как дети , так что маловато!

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  4. lomka 19.01.2020 10:03 # lomka
    Если Ливерпулю он нужен был уже бы играл в Ливерпуле. Скорее всего через кого-то как-то вышли на Клоппа чтобы тот подогрел интерес, и щолси заплатил по максимуму. Немцы. Бизнес хуле.

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  5. division 19.01.2020 10:02 # division
    Лузерпук уже полоску стоят, заранее сдались в борьбе за игрока чемпики недоделанные

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  6. electric 19.01.2020 09:47 # electric
    Михужло спецом новость придумал, чтобы потом пенсы с пеной у рта доказывали, что увели его у лфк. Вот же недалекий одмен.

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  7. melwood-lfc 19.01.2020 09:27 # melwood-lfc
    будет обидно, если уведут его у нас
    как Мю в свое время Джонса

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  8. mikkiynwa 19.01.2020 09:10 # mikkiynwa
    Дэйлли Миррор
    Ору

    ЛФК он нах не всрался.

    Тем более он очкует конкуренции. Пусть идёт в тиму слабее без конкуренции

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  9. alexomck 19.01.2020 09:06 # alexomck
    выберет Челси, если не дурак.

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