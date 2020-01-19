"Ливерпуль" и "Челси" хотят Вернера
"Ливерпуль" и "Челси" хотят приобрести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
23-летний Вернер великолепно проводит этот сезон, в 18 матчах Бундеслиги забив 20 голов и сделав шесть результативных передач, что не осталось без внимания в Англии.
Как сообщает Daily Mirror, Вернер уже выразил желание попробовать себя в Премьер-Лиге, и сразу два клуба готовы исполнить его мечту.
По информации издания, "Челси" уже начал переговоры по Вернеру, однако в борьбе за оцениваемого в 60 миллионов фунтов игрока "синие" непременно столкнулся с конкуренцией со стороны "Ливерпуля".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп известен как давний поклонник таланта Тимо и планировал обратиться за соотечественником по окончании сезона, но активность "Челси" может заставить его выдвинуть свое предложение уже в этом месяце.
19.01.2020 09:00
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Последние комментарии:
Жалкие пенсы не понимают, что у них есть шанс купить его, только если Ливерпуль им позволит)
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Только в случае продажи Салаха, и то лишь для конкуренции с Элиотом
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Смотрел я бундес , там играют как дети , так что маловато!
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Если Ливерпулю он нужен был уже бы играл в Ливерпуле. Скорее всего через кого-то как-то вышли на Клоппа чтобы тот подогрел интерес, и щолси заплатил по максимуму. Немцы. Бизнес хуле.
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Лузерпук уже полоску стоят, заранее сдались в борьбе за игрока чемпики недоделанные
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Михужло спецом новость придумал, чтобы потом пенсы с пеной у рта доказывали, что увели его у лфк. Вот же недалекий одмен.
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будет обидно, если уведут его у нас
как Мю в свое время Джонса
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Дэйлли Миррор
Ору
ЛФК он нах не всрался.
Тем более он очкует конкуренции. Пусть идёт в тиму слабее без конкуренции
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выберет Челси, если не дурак.
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