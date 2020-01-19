"Юнайтед" близок к назначению Кампуша спортивным директором
"Манчестер Юнайтед" близок к назначению спортивным директором Луиша Кампуша из "Лилля".
Последние 18 месяцев вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд посвятил поискам специалиста, которому он бы мог полностью доверить трансферную политику клуба.
По информации The Sun, столь ответственную роль может получить 55-летний Кампуш, который заработал репутацию трансферного гуру своей работой в "Лилле" и "Монако".
Именно Луиш привел в "Монако" Килиана Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силву и Антони Мартиаля. А прошлым летом Кампуш продал в "Арсенал" Николя Пепе за 72 миллиона фунтов.
Издание добавляет, что "Юнайтед" интересовался Кампушем еще в период работы Жозе Моуриньо, однако Вудворд не хотел с помощью этого назначения наделять португальского тренера чрезмерной властью.
19.01.2020 08:00
Просмотров: 388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошая новость если не фейк
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий