"Эвертон" готов заплатить 30 млн. фунтов за Джана

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти готов потратить 30 миллионов фунтов на приглашение полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Джан не входит в планы наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри и доступен для трансфера в этом месяце по правильной цене.



В этом сезоне Серии А Эмери отметился только двумя появлениями стартовом составе, а потому и сам должен быть заинтересован в отъезде из Турина.



Утверждается, что Анчелотти хотел заполучить Джана еще прошлым летом, когда тренировал "Наполи", однако для неаполитанского клуба Эмери оказался не по карману.



Сейчас интерес к Джану, помимо "Эвертона", также проявляет "Интер", но клуб с "Сан-Сиро" не готов платить 26-летнему игроку сборной Германии требуемые 100 тысяч фунтов в неделю.



Ранее в своей карьере Джан отыграл четыре сезона за "Ливерпуль", поэтому должен хорошо подумать, как его могут принять фанаты "ирисок".