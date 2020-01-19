"Эвертон" готов заплатить 30 млн. фунтов за Джана
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти готов потратить 30 миллионов фунтов на приглашение полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Джан не входит в планы наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри и доступен для трансфера в этом месяце по правильной цене.
В этом сезоне Серии А Эмери отметился только двумя появлениями стартовом составе, а потому и сам должен быть заинтересован в отъезде из Турина.
Утверждается, что Анчелотти хотел заполучить Джана еще прошлым летом, когда тренировал "Наполи", однако для неаполитанского клуба Эмери оказался не по карману.
Сейчас интерес к Джану, помимо "Эвертона", также проявляет "Интер", но клуб с "Сан-Сиро" не готов платить 26-летнему игроку сборной Германии требуемые 100 тысяч фунтов в неделю.
Ранее в своей карьере Джан отыграл четыре сезона за "Ливерпуль", поэтому должен хорошо подумать, как его могут принять фанаты "ирисок".
19.01.2020 07:00
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Этот джан чистый наемник, как и все турки. Ему пох за кого играть, хоть за ирисок хоть за скам, лишь бы платили.
А вообще даже хорошо что ушел из Ливерпуля. Пусть сосет как и Коутиньо.
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Каждого кто решится уйти из клуба ожидает такая участь. Коутиньо не даст соврать. К ирискам он вряд ли пойдёт, также как в МЮ.
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Смешно
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Я так и не понял какого х он вообще из Англии ушёл. Норм играл в норм клубе, чёт взял да и съеб4лся, теперь не видно не слышно о нем ничего
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