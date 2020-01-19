"Эвертон" готов заплатить 30 млн. фунтов за Джана

Эмре Джан Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти готов потратить 30 миллионов фунтов на приглашение полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Джан не входит в планы наставника "Ювентуса" Маурицио Сарри и доступен для трансфера в этом месяце по правильной цене.

В этом сезоне Серии А Эмери отметился только двумя появлениями стартовом составе, а потому и сам должен быть заинтересован в отъезде из Турина.

Утверждается, что Анчелотти хотел заполучить Джана еще прошлым летом, когда тренировал "Наполи", однако для неаполитанского клуба Эмери оказался не по карману.

Сейчас интерес к Джану, помимо "Эвертона", также проявляет "Интер", но клуб с "Сан-Сиро" не готов платить 26-летнему игроку сборной Германии требуемые 100 тысяч фунтов в неделю.

Ранее в своей карьере Джан отыграл четыре сезона за "Ливерпуль", поэтому должен хорошо подумать, как его могут принять фанаты "ирисок".


Метки Джан, Эвертон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 07:00

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  1. machete147703 19.01.2020 07:45 # machete147703
    Этот джан чистый наемник, как и все турки. Ему пох за кого играть, хоть за ирисок хоть за скам, лишь бы платили.
    А вообще даже хорошо что ушел из Ливерпуля. Пусть сосет как и Коутиньо.

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  2. liverpool-66 19.01.2020 07:29 # liverpool-66
    Каждого кто решится уйти из клуба ожидает такая участь. Коутиньо не даст соврать. К ирискам он вряд ли пойдёт, также как в МЮ.

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  3. tigerpool 19.01.2020 07:28 # tigerpool
    Смешно

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  4. abse 19.01.2020 07:03 # abse
    Я так и не понял какого х он вообще из Англии ушёл. Норм играл в норм клубе, чёт взял да и съеб4лся, теперь не видно не слышно о нем ничего

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