23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 19 января, двумя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



Осечка "Челси" накануне дает "Лестеру" хорошую возможность укрепиться на третьей позиции и сократить до одного очка отставание от второго "Манчестер Сити", который в субботу тоже не сумел победить. "Бернли" находится в ужасной форме, проиграв семь из девяти последних матчей чемпионата, включая все четыре после Рождества. "Бордовые" одержали лишь две победы в девяти встречах с "лисами" в рамках Премьер-Лиги, но обе — дома.



Нападающий "Бернли" Эшли Барнс ложится на операцию на грыже, но Робби Брэйди, Джей Родригес и Крис Вуд свои проблемы со здоровьем решили.



Все еще отсутствует с травмой колена полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди. У Уэса Моргана некоторые проблемы с пахом.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



С марта прошлого года только одна команда сумела отобрать очки у "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, и это, как ни странно, "Манчестер Юнайтед". Смогут ли "красные дьяволы" повторить этот подвиг? Иначе, чем "подвигом", ничью или победу против мерсисайдцев сейчас не назовешь, ведь подопечные Юргена Клоппа не знают поражений в чемпионате уже 38 матчей кряду, причем 35 из них они выиграли.



В истории Премьер-Лиги только "Арсенал" и "Челси" могли похвастать более продолжительными беспроигрышными сериям (49 и 40 матчей, соответственно), причем обе эти серии прерывались поражениями от "Юнайтед".



"Юнайтед" не побеждал в четырех последних выездах к "Ливерпулю" во всех соревнованиях, а последний выигрыш "дьяволов" на "Энфилде" датируется январем 2016, когда единственный гол забил Уэйн Руни.



Из лазарета "Ливерпуля" вернулись Жоэль Матип и Фабиньо, но Деян Ловрен, Джеймс Милнер и Наби Кейта команде не помогут.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние нападающего Маркуса Рэшфорда, который повредил спину в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" посреди недели. Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Скотт Мактоминей и Поль Погба травмированы. Эрик Байи приступил к тренировкам и даже продлил свой контракт.