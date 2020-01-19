Лэмпард: "Челси" нужен инстинкт убийцы"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что его атакующим игрокам не хватает "инстинкта убийцы".

Несмотря на ощутимое игровое преимущество в выездном матче против "Ньюкасла", "синие" так и не смогли поразить ворота своего соперника, а в компенсированное время ошиблись в обороне и пропустили — 1:0.

Та манера, в которой "Челси" проиграл матч на "Сент-Джеймс Парк", сильно расстроила Лэмпарда, который намекает, что ему нужно купить забивного нападающего.

"Если мы и собираемся кого-нибудь пригласить, то с той целью, чтобы забивать голы, когда мы контролируем игру".

"Нам нужно быть эффективнее возле чужих ворот, если мы хотим достичь желаемых целей. Я всегда защищал игроков, но ситуация такова, что на тренировках мы не можем работать над завершением атак еще больше — порой нам дополнительно нужен этот инстинкт убийцы".

"Как команда, мы поставляем голы из различных зон, но нам нужно больше голов из передней линии", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, Ньюкасл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2020 00:05

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  1. liverpool-66 19.01.2020 00:22 # liverpool-66
    Джеррард правильно делает. Необходимо вначале опыта набраться, только потом когда почувствуешь что готов, надо идти тренировать большой клуб. Иначе можешь облажаться и разочароваться в работе. И желание может пропасть тренировать.

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  2. skychnie-oboi 19.01.2020 00:13 # skychnie-oboi
    Убийца с лицом физрука.

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