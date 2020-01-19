Лэмпард: "Челси" нужен инстинкт убийцы"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что его атакующим игрокам не хватает "инстинкта убийцы".

Несмотря на ощутимое игровое преимущество в выездном матче против "Ньюкасла", "синие" так и не смогли поразить ворота своего соперника, а в компенсированное время ошиблись в обороне и пропустили — 1:0.



Та манера, в которой "Челси" проиграл матч на "Сент-Джеймс Парк", сильно расстроила Лэмпарда, который намекает, что ему нужно купить забивного нападающего.



"Если мы и собираемся кого-нибудь пригласить, то с той целью, чтобы забивать голы, когда мы контролируем игру".



"Нам нужно быть эффективнее возле чужих ворот, если мы хотим достичь желаемых целей. Я всегда защищал игроков, но ситуация такова, что на тренировках мы не можем работать над завершением атак еще больше — порой нам дополнительно нужен этот инстинкт убийцы".



"Как команда, мы поставляем голы из различных зон, но нам нужно больше голов из передней линии", — сообщил Лэмпард Sky Sports.