Лэмпард: "Челси" нужен инстинкт убийцы"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал, что его атакующим игрокам не хватает "инстинкта убийцы".
Несмотря на ощутимое игровое преимущество в выездном матче против "Ньюкасла", "синие" так и не смогли поразить ворота своего соперника, а в компенсированное время ошиблись в обороне и пропустили — 1:0.
Та манера, в которой "Челси" проиграл матч на "Сент-Джеймс Парк", сильно расстроила Лэмпарда, который намекает, что ему нужно купить забивного нападающего.
"Если мы и собираемся кого-нибудь пригласить, то с той целью, чтобы забивать голы, когда мы контролируем игру".
"Нам нужно быть эффективнее возле чужих ворот, если мы хотим достичь желаемых целей. Я всегда защищал игроков, но ситуация такова, что на тренировках мы не можем работать над завершением атак еще больше — порой нам дополнительно нужен этот инстинкт убийцы".
"Как команда, мы поставляем голы из различных зон, но нам нужно больше голов из передней линии", — сообщил Лэмпард Sky Sports.
19.01.2020 00:05
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Джеррард правильно делает. Необходимо вначале опыта набраться, только потом когда почувствуешь что готов, надо идти тренировать большой клуб. Иначе можешь облажаться и разочароваться в работе. И желание может пропасть тренировать.
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Убийца с лицом физрука.
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