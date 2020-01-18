Гвардиола сетует на "ошибочное решение" своей обороны

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на "ошибочное решение" своей обороны, из-за чего "Кристал Пэлас" удалось избежать поражения на "Этихад".

Совершив камбэк против "орлов" благодаря дублю Серхио Агуэро, "горожане" были в шаге от того, чтобы набрать три очка на глазах своих болельщиков в субботу.



Однако на 90-й минуте Уилфрид Заха заставил ветерана "Сити" Фернандиньо совершить автогол — 2:2. Гвардиола обещает, что эта ошибка не останется без внимания.



"При счете 2:1 просто нельзя было позволить Захе совершить такого рода рывок. Это простая ситуация, но мы позволили им сделать это и пропустили гол".



"Это одно единственное решение. Мы постоянно были сосредоточены, но приняли одно ошибочное решение. Мы должны поработать над этим и стать лучше".



"Нам нужно, чтобы четверо защитников были на своих местах и не позволяли соперникам совершать рывки. Это просто. В такой ситуации нельзя было позволить им совершить рывок", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.