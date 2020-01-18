Гвардиола сетует на "ошибочное решение" своей обороны

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на "ошибочное решение" своей обороны, из-за чего "Кристал Пэлас" удалось избежать поражения на "Этихад".

Совершив камбэк против "орлов" благодаря дублю Серхио Агуэро, "горожане" были в шаге от того, чтобы набрать три очка на глазах своих болельщиков в субботу.

Однако на 90-й минуте Уилфрид Заха заставил ветерана "Сити" Фернандиньо совершить автогол — 2:2. Гвардиола обещает, что эта ошибка не останется без внимания.

"При счете 2:1 просто нельзя было позволить Захе совершить такого рода рывок. Это простая ситуация, но мы позволили им сделать это и пропустили гол".

"Это одно единственное решение. Мы постоянно были сосредоточены, но приняли одно ошибочное решение. Мы должны поработать над этим и стать лучше".

"Нам нужно, чтобы четверо защитников были на своих местах и не позволяли соперникам совершать рывки. Это просто. В такой ситуации нельзя было позволить им совершить рывок", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 23:00

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  1. mu-champions19 18.01.2020 23:24 # mu-champions19
    Скажи прямым текстом , что требуешь от игроков фолить для срыва атаки соперника .

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  2. brown-ale 18.01.2020 23:12 # brown-ale
    Из Фернандиньо песок сыпется, а Стоунс днищем оказался. Скорей бы Лапорт вернулся, плюс Кулибали покупать надо.

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  3. griezmann 18.01.2020 23:05 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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