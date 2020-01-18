Артета недоволен, что "Арсенал" не получил пенальти

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда должна была получить пенальти в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед".

В субботнем противостоянии с новичком Премьер-Лиги подопечные Артеты были вынуждены довольствоваться ничейным результатом, пропустив ответный гол в концовке — 1:1.



Микель находит этот ответный гол во многом случайным и сетует на то, что рефери Майк Дин отказался обратиться к системе VAR, когда ранее во втором тайме Николя Пепе упал в чужой штрафной после контакта с Джеком О'Коннеллом.



"Думаю, это был очень явный фол. Настолько же явный, как и против "Челси". Я не знаю, сколько еще инструментов нам нужно?"



"Когда ты не забиваешь второй гол, игра всегда остается открытой. Я не могу вспомнить никаких ударов от них, пока они не сравняли счет. Мы полностью контролировали игру, но не могли забить второй гол".



"Я очень расстроен результатом. Мы заслуживали большего, потому что наша игра соответствовала требуемому уровню".



"Много всего произошло, и наша задача становится все сложнее и сложнее, потому что каждый день мы сталкиваемся с неприятными сюрпризами вроде травм и дисквалификаций".



"Однако мы не опускаем руки и будем стараться изо всех сил каждый раз, когда выходим на поле, как это было сегодня", — цитирует Артету Daily Mirror.



