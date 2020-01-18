Артета недоволен, что "Арсенал" не получил пенальти

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда должна была получить пенальти в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед".

В субботнем противостоянии с новичком Премьер-Лиги подопечные Артеты были вынуждены довольствоваться ничейным результатом, пропустив ответный гол в концовке — 1:1.

Микель находит этот ответный гол во многом случайным и сетует на то, что рефери Майк Дин отказался обратиться к системе VAR, когда ранее во втором тайме Николя Пепе упал в чужой штрафной после контакта с Джеком О'Коннеллом.

"Думаю, это был очень явный фол. Настолько же явный, как и против "Челси". Я не знаю, сколько еще инструментов нам нужно?"

"Когда ты не забиваешь второй гол, игра всегда остается открытой. Я не могу вспомнить никаких ударов от них, пока они не сравняли счет. Мы полностью контролировали игру, но не могли забить второй гол".

"Я очень расстроен результатом. Мы заслуживали большего, потому что наша игра соответствовала требуемому уровню".

"Много всего произошло, и наша задача становится все сложнее и сложнее, потому что каждый день мы сталкиваемся с неприятными сюрпризами вроде травм и дисквалификаций".

"Однако мы не опускаем руки и будем стараться изо всех сил каждый раз, когда выходим на поле, как это было сегодня", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 18.01.2020 22:36 # acceptodessa
    Я конечно возможно ошибаюсь, но вот это ротирование в задней линии уже просто надоело. То Луиз с Сократисом, то с Мустафи, то Холдинг, крайние то же постоянно меняются. Защитники должны друг друга чувствовать, если их постоянно менять нужного понимания не будет.

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  2. fc-oil 18.01.2020 22:32 # fc-oil
    Ну тут надо уметь ротировать как Клоптоп. Так что без шансов.

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  3. kukuruzzo 18.01.2020 22:31 # kukuruzzo
    Слабый отмазон

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  4. phenomenon1 18.01.2020 22:06 # phenomenon1
    Вообще-то вы не VARсенал, так что нет никаких претензий. Был бы это лиVARпуль, то обязательно пенальти пенальти поставили.

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  5. irbis85 18.01.2020 22:03 # irbis85
    если бы играл ливер этот момент бы просмотрели досконально и назначали бы пенку

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  6. kanoniru-poker 18.01.2020 22:02 # kanoniru-poker
    Купи защитника днище гелевое

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