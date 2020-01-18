Тухель не хочет отпускать Курзава в "Арсенал"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что не хочет отпускать левого защитника Левена Курзава в "Арсенал".

На текущей неделе пресса сообщила, что "канониры" обратились насчет Курзава, чей контракт с чемпионами французской Лиги 1 истекает в конце сезона.



Также на днях Левен успел сменить агента — теперь интересы 27-летнего француза представляет британская компания Sports Invest UK, среди клиентов которой значатся Виллиан, Андреас Перейра и Филиппе Коутиньо.



Наконец, издание France Football накануне опубликовало материал о том, что Курзава уже согласовал с "Арсеналом" пятилетний контракт и присоединится к команде Микеля Артеты по окончании сезона.



Однако Тухель не разговаривал об этом со своим подопечным и вообще не заинтересован в расставании с Левеном.



"Мы нуждаемся в Левене. Ни я, ни кто-либо другой не разговаривали с ним о возможном уходе".



"У нас есть Хуан Бернат, который выходит в старте слева, а Левен его страхует. В последнее время Левен играет хорошо, он хорошо тренируется, и все в его руках — он лишь должен показывать, на что способен".



"Если он здоров, то сыграет с "Лорьяном". Он важный игрок на своей позиции", — цитирует Тухеля ESPN.