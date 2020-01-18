"Арсенал" не справился с "Шеффилд Юнайтед"

Гола юного Габриэля Мартинелли "Арсеналу" оказалось недостаточно для победы над "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах — 1:1.

По сравнению с ничейным дерби против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "канониров" появились Шкодран Мустафи, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли, заменив Сократиса Папастатопулоса, Сеада Колашинаца и дисквалифицированного Пьер-Эмерика Обамеянга.



"У "клинков" можно было наблюдать только одну перестановку в составе. Вместо Дэвида Макголдрика вышел Лис Муссе.



В начале матча гости провели пару неплохих атак, а на 13-й минуте "Арсенал" едва не открыл счет. Мартинелли на дальней штанге в касание замыкал прострел Николя Пепе, но просто не попал в створ.



В дальнейшем игра шла с преимуществом хозяев, но проблем Дину Хендерсону они не создавали. "Шеффилд" чувствовал себя довольно уверенно.



Тем не менее, перед самым перерывом "канониры" открыли счет. Сака с левого края штрафной сделал недоступный для голкипера заброс к воротам, и Мартинелли лишь оставалось ногой опустить мяч в сетку — 1:0.



Во втором тайме "клинки" были вынуждены раскрываться и рисковать. Команда Криса Уайлдера не раз могла пропустить второй гол, однако "Арсенал" своими контратаками не воспользовался, а на 83-й минуте пропустил. Это Джон Флек нанес удар в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 1:1.



"Шеффилд Юнайтед" может занести себе в актив эту ничью, и благодаря этому результату "клинки" сохранили четыре очка преимущества над "Арсеналом", который, как и в предыдущем матче, упустил победу, ведя в счете.



"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче