"Арсенал" не справился с "Шеффилд Юнайтед"

Габриэль Мартинелли Гола юного Габриэля Мартинелли "Арсеналу" оказалось недостаточно для победы над "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах — 1:1.

По сравнению с ничейным дерби против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "канониров" появились Шкодран Мустафи, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли, заменив Сократиса Папастатопулоса, Сеада Колашинаца и дисквалифицированного Пьер-Эмерика Обамеянга.

"У "клинков" можно было наблюдать только одну перестановку в составе. Вместо Дэвида Макголдрика вышел Лис Муссе.

В начале матча гости провели пару неплохих атак, а на 13-й минуте "Арсенал" едва не открыл счет. Мартинелли на дальней штанге в касание замыкал прострел Николя Пепе, но просто не попал в створ.

В дальнейшем игра шла с преимуществом хозяев, но проблем Дину Хендерсону они не создавали. "Шеффилд" чувствовал себя довольно уверенно.

Тем не менее, перед самым перерывом "канониры" открыли счет. Сака с левого края штрафной сделал недоступный для голкипера заброс к воротам, и Мартинелли лишь оставалось ногой опустить мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме "клинки" были вынуждены раскрываться и рисковать. Команда Криса Уайлдера не раз могла пропустить второй гол, однако "Арсенал" своими контратаками не воспользовался, а на 83-й минуте пропустил. Это Джон Флек нанес удар в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 1:1.

"Шеффилд Юнайтед" может занести себе в актив эту ничью, и благодаря этому результату "клинки" сохранили четыре очка преимущества над "Арсеналом", который, как и в предыдущем матче, упустил победу, ведя в счете.

"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 20:05

Количество просмотров Просмотров: 972

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  1. ska-skvo 18.01.2020 20:59 # ska-skvo
    Ипаный Арсенал, ипаный Луис.

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  2. imf-tau 18.01.2020 20:57 # imf-tau
    Статистика Артеты во главе Арсенала в АПЛ - 6 матчей, 4 ничьих 1 обеда, 1 поражение. Процент побед 16%, победа над МЮ, поражение Челси, ничья с Эве из крупных матчей.

    Статистика Пирсона во главе Уотфорда в АПЛ - 7 матчей 1 поражение, 4 победы, 2 ничьих. Процент побед 57%, победа над МЮ, ничья с ТТХ, поражение ЛФК из крупных матчей.

    Точно того тренера подписали канониры?

    И еще ложечка дегтя - Статистика Эмери, последние 6 матчей - 1 победа, 2 поражения, 3 ничьих. Из крупных - ничья с МЮ и поражение от Лестера. Те же 16% побед и на очко больше.

    Гуд ибенин.

    Источник: http://fapl.ru/posts/76105/?c=1

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  3. unclearness 18.01.2020 20:48 # unclearness
    Ждемс шафку щолсе88, будет тявкать

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  4. wilegend 18.01.2020 20:42 # wilegend
    88 к ноге сука

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  5. flamic 18.01.2020 20:25 # flamic
    Шаровый гол с рикошета в пустые при 2ух атаках в 1 тайме. Мёртвая игра. Артета просто гений!

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  6. electric 18.01.2020 20:17 # electric
    Ортета куколд лысого шарлатана, а не тренер.

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  7. brown-ale 18.01.2020 20:10 # brown-ale
    Трудовое очко. Шеффилд просто топчики.

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  8. pistolero-lfc 18.01.2020 20:09 # pistolero-lfc
    Норм Арсенал на ровном месте теряет очки. А всё потому что Давид Луиз не защитник

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  9. redwhitegun 18.01.2020 20:08 # redwhitegun
    То же самое что и против КП. Нет инстинкта убийци. Мало ударов, мало моментов после первого гола...

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  10. slash-lfc 18.01.2020 20:08 # slash-lfc
    Очередное очко Артеты

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  11. kukuruzzo 18.01.2020 20:08 # kukuruzzo
    ПИДАРАСЫ.

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