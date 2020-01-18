"Арсенал" не справился с "Шеффилд Юнайтед"
Гола юного Габриэля Мартинелли "Арсеналу" оказалось недостаточно для победы над "Шеффилд Юнайтед" в домашних стенах — 1:1.
По сравнению с ничейным дерби против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "канониров" появились Шкодран Мустафи, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли, заменив Сократиса Папастатопулоса, Сеада Колашинаца и дисквалифицированного Пьер-Эмерика Обамеянга.
"У "клинков" можно было наблюдать только одну перестановку в составе. Вместо Дэвида Макголдрика вышел Лис Муссе.
В начале матча гости провели пару неплохих атак, а на 13-й минуте "Арсенал" едва не открыл счет. Мартинелли на дальней штанге в касание замыкал прострел Николя Пепе, но просто не попал в створ.
В дальнейшем игра шла с преимуществом хозяев, но проблем Дину Хендерсону они не создавали. "Шеффилд" чувствовал себя довольно уверенно.
Тем не менее, перед самым перерывом "канониры" открыли счет. Сака с левого края штрафной сделал недоступный для голкипера заброс к воротам, и Мартинелли лишь оставалось ногой опустить мяч в сетку — 1:0.
Во втором тайме "клинки" были вынуждены раскрываться и рисковать. Команда Криса Уайлдера не раз могла пропустить второй гол, однако "Арсенал" своими контратаками не воспользовался, а на 83-й минуте пропустил. Это Джон Флек нанес удар в касание из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 1:1.
"Шеффилд Юнайтед" может занести себе в актив эту ничью, и благодаря этому результату "клинки" сохранили четыре очка преимущества над "Арсеналом", который, как и в предыдущем матче, упустил победу, ведя в счете.
"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
18.01.2020 20:05
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Ипаный Арсенал, ипаный Луис.
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Статистика Артеты во главе Арсенала в АПЛ - 6 матчей, 4 ничьих 1 обеда, 1 поражение. Процент побед 16%, победа над МЮ, поражение Челси, ничья с Эве из крупных матчей.
Статистика Пирсона во главе Уотфорда в АПЛ - 7 матчей 1 поражение, 4 победы, 2 ничьих. Процент побед 57%, победа над МЮ, ничья с ТТХ, поражение ЛФК из крупных матчей.
Точно того тренера подписали канониры?
И еще ложечка дегтя - Статистика Эмери, последние 6 матчей - 1 победа, 2 поражения, 3 ничьих. Из крупных - ничья с МЮ и поражение от Лестера. Те же 16% побед и на очко больше.
Гуд ибенин.
Источник: http://fapl.ru/posts/76105/?c=1
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Ждемс шафку щолсе88, будет тявкать
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88 к ноге сука
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Шаровый гол с рикошета в пустые при 2ух атаках в 1 тайме. Мёртвая игра. Артета просто гений!
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Ортета куколд лысого шарлатана, а не тренер.
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Трудовое очко. Шеффилд просто топчики.
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Норм Арсенал на ровном месте теряет очки. А всё потому что Давид Луиз не защитник
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То же самое что и против КП. Нет инстинкта убийци. Мало ударов, мало моментов после первого гола...
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Очередное очко Артеты
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ПИДАРАСЫ.
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