"Сити" упустил победу против "Пэлас"

Автогол Фернандиньо на последней минуте оставил "Манчестер Сити" без победы в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга, которые заменили Родри, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.



У "орлов" на острие атак расположился Дженк Тосун, заменив получившего травму лодыжки против "Арсенала" Макса Майера.



В начале матча одна команда только атаковала, а другая только оборонялась. "Пэлас" играл просто на отбой, даже не помышляя о том, чтобы уколоть соперника.



Гости совершили робкую вылазку на 17-й минуте, когда Уилфрид Заха упал в чужой штрафной, но система VAR повода для пенальти не нашла.



"Сити" никак не удавалось взвинтить темп и найти свободное пространство, а на 39-й минуте "горожане" и вовсе пропустили. Это Тосун головой поразил ворота после подачи углового и выигранной на втором этаже борьбы Гари Кэхиллом — 0:1.



Во втором тайме "орлы" продолжили играть от обороны, время от времени контратакуя. Хозяева много били, но обычно без подготовки и неточно.



На 71-й минуте едва не случилась беда для "Пэлас". Джайро Ридевалд неловко прервал прострел с фланга, коснувшись мяча рукой, однако после консультации с видеостудией рефери Грэм Скотт не назначил пенальти.



Игроки "Сити" недолго находились в замешательстве, вскоре продолжив оказывать давление. И на 82-й минуте счет стал равным. Появившийся на замену Жезус сделал передачу к дальней штанге, где Серхио Агуэро внес мяч в ворота — 1:1.



"Пэлас" был уже на ободах. "Горожане" не только выглядели свежее, но и получили психологическое преимущество, чем вскоре воспользовались. Агуэро из центра штрафной пробил головой с отскоком от газона после подачи Махреза с левого фланга — 2:1.



Казалось, игра сделана, однако на последней минуте основного времени "Этихад" был еще раз шокирован. Уилфрид Заха выполнил прострел вдоль ворот, а Фернандиньо совершил автогол — 2:2.



"Сити" едва ли ожидал потерять очки в этом матче, особенно столь обидным образом. "Пэлас", как и в прошлом сезоне, сотворил на "Этихад" настоящую сенсацию.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче