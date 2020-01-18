"Сити" упустил победу против "Пэлас"
Автогол Фернандиньо на последней минуте оставил "Манчестер Сити" без победы в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга, которые заменили Родри, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.
У "орлов" на острие атак расположился Дженк Тосун, заменив получившего травму лодыжки против "Арсенала" Макса Майера.
В начале матча одна команда только атаковала, а другая только оборонялась. "Пэлас" играл просто на отбой, даже не помышляя о том, чтобы уколоть соперника.
Гости совершили робкую вылазку на 17-й минуте, когда Уилфрид Заха упал в чужой штрафной, но система VAR повода для пенальти не нашла.
"Сити" никак не удавалось взвинтить темп и найти свободное пространство, а на 39-й минуте "горожане" и вовсе пропустили. Это Тосун головой поразил ворота после подачи углового и выигранной на втором этаже борьбы Гари Кэхиллом — 0:1.
Во втором тайме "орлы" продолжили играть от обороны, время от времени контратакуя. Хозяева много били, но обычно без подготовки и неточно.
На 71-й минуте едва не случилась беда для "Пэлас". Джайро Ридевалд неловко прервал прострел с фланга, коснувшись мяча рукой, однако после консультации с видеостудией рефери Грэм Скотт не назначил пенальти.
Игроки "Сити" недолго находились в замешательстве, вскоре продолжив оказывать давление. И на 82-й минуте счет стал равным. Появившийся на замену Жезус сделал передачу к дальней штанге, где Серхио Агуэро внес мяч в ворота — 1:1.
"Пэлас" был уже на ободах. "Горожане" не только выглядели свежее, но и получили психологическое преимущество, чем вскоре воспользовались. Агуэро из центра штрафной пробил головой с отскоком от газона после подачи Махреза с левого фланга — 2:1.
Казалось, игра сделана, однако на последней минуте основного времени "Этихад" был еще раз шокирован. Уилфрид Заха выполнил прострел вдоль ворот, а Фернандиньо совершил автогол — 2:2.
"Сити" едва ли ожидал потерять очки в этом матче, особенно столь обидным образом. "Пэлас", как и в прошлом сезоне, сотворил на "Этихад" настоящую сенсацию.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
18.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
Соса сити
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Бл.ть Зумы нехватает на стандартах у Челси у свойх ворот....
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Чо по щелсей поцаны?
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133 очей отрыва от Сити, это вам не прошлогодние 49, тут профукать нереально, как бы безвизы не лелеяли.)
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Жоэлинтон должен похоронить этих далбоебиков.
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КУКОЛДЫ
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Только перекладина спасла членсов
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День обоссывания молдована и его помойки. Прям лепота
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каралевы мочестера проста сучки орлов!
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Боже, в этом сезоне все, кроме великого Ливерпуля, сплошные немощи. Даже чемпионскую гонку никто навязать не может.
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Челси бьёт по нижним членам сорок
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Щольсбери хватит сорок по ногам бить!
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Какие же бестолковые костоломы играют за лондонский клуб Члёнсберей ФК
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Калоли!!!
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Преследователи Ливерпуля сливаются сами собой, поняв всю тщетность попыток борьбы за чемпионство. Лисы и ситюки соревнуются, кто лучше сольётся.
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Пинс Джеймс в старте. Будет перестрелка!
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https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a24/2001/fb/b46df203eca9.png/htm
уебанский сити и тут обосрали
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В щель бейте
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Отличный шанс отдалиться от зоны вылета у сорок именно сейчас.
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Теперь смотрим королей лондона
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