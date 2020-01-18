"Сити" упустил победу против "Пэлас"

Автогол Фернандиньо Автогол Фернандиньо на последней минуте оставил "Манчестер Сити" без победы в домашнем противостоянии с "Кристал Пэлас" — 2:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола освежил стартовый состав своей команды с помощью Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга, которые заменили Родри, Рияда Махреза и Габриэля Жезуса.

У "орлов" на острие атак расположился Дженк Тосун, заменив получившего травму лодыжки против "Арсенала" Макса Майера.

В начале матча одна команда только атаковала, а другая только оборонялась. "Пэлас" играл просто на отбой, даже не помышляя о том, чтобы уколоть соперника.

Гости совершили робкую вылазку на 17-й минуте, когда Уилфрид Заха упал в чужой штрафной, но система VAR повода для пенальти не нашла.

"Сити" никак не удавалось взвинтить темп и найти свободное пространство, а на 39-й минуте "горожане" и вовсе пропустили. Это Тосун головой поразил ворота после подачи углового и выигранной на втором этаже борьбы Гари Кэхиллом — 0:1.

Во втором тайме "орлы" продолжили играть от обороны, время от времени контратакуя. Хозяева много били, но обычно без подготовки и неточно.

На 71-й минуте едва не случилась беда для "Пэлас". Джайро Ридевалд неловко прервал прострел с фланга, коснувшись мяча рукой, однако после консультации с видеостудией рефери Грэм Скотт не назначил пенальти.

Игроки "Сити" недолго находились в замешательстве, вскоре продолжив оказывать давление. И на 82-й минуте счет стал равным. Появившийся на замену Жезус сделал передачу к дальней штанге, где Серхио Агуэро внес мяч в ворота — 1:1.

"Пэлас" был уже на ободах. "Горожане" не только выглядели свежее, но и получили психологическое преимущество, чем вскоре воспользовались. Агуэро из центра штрафной пробил головой с отскоком от газона после подачи Махреза с левого фланга — 2:1.

Казалось, игра сделана, однако на последней минуте основного времени "Этихад" был еще раз шокирован. Уилфрид Заха выполнил прострел вдоль ворот, а Фернандиньо совершил автогол — 2:2.

"Сити" едва ли ожидал потерять очки в этом матче, особенно столь обидным образом. "Пэлас", как и в прошлом сезоне, сотворил на "Этихад" настоящую сенсацию.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 18.01.2020 21:09 # chr1s8rown
    Соса сити

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  2. chelsiukpro 18.01.2020 21:09 # chelsiukpro
    Бл.ть Зумы нехватает на стандартах у Челси у свойх ворот....

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  3. rap-woiska 18.01.2020 21:04 # rap-woiska
    Чо по щелсей поцаны?

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  4. ian 18.01.2020 21:02 # ian
    133 очей отрыва от Сити, это вам не прошлогодние 49, тут профукать нереально, как бы безвизы не лелеяли.)

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  5. anabanana94 18.01.2020 20:59 # anabanana94
    Жоэлинтон должен похоронить этих далбоебиков.

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  6. lexa-arsenal 18.01.2020 20:54 # lexa-arsenal
    КУКОЛДЫ

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  7. shearer1 18.01.2020 20:53 # shearer1
    Только перекладина спасла членсов

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  8. mane 18.01.2020 20:51 # mane
    День обоссывания молдована и его помойки. Прям лепота

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  9. frisby 18.01.2020 20:51 # frisby
    каралевы мочестера проста сучки орлов!

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  10. alcoholnarco 18.01.2020 20:50 # alcoholnarco
    Боже, в этом сезоне все, кроме великого Ливерпуля, сплошные немощи. Даже чемпионскую гонку никто навязать не может.

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  11. shearer1 18.01.2020 20:50 # shearer1
    Челси бьёт по нижним членам сорок

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  12. weorlfc 18.01.2020 20:46 # weorlfc
    Щольсбери хватит сорок по ногам бить!

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  13. slash-lfc 18.01.2020 20:46 # slash-lfc
    Какие же бестолковые костоломы играют за лондонский клуб Члёнсберей ФК

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  14. liverpool1892est 18.01.2020 20:44 # liverpool1892est
    Калоли!!!

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  15. sausage 18.01.2020 20:41 # sausage
    Преследователи Ливерпуля сливаются сами собой, поняв всю тщетность попыток борьбы за чемпионство. Лисы и ситюки соревнуются, кто лучше сольётся.

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  16. slash-lfc 18.01.2020 20:37 # slash-lfc
    Пинс Джеймс в старте. Будет перестрелка!

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  17. zhan-lfc 18.01.2020 20:32 # zhan-lfc
    https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a24/2001/fb/b46df203eca9.png/htm
    уебанский сити и тут обосрали

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  18. shearer1 18.01.2020 20:31 # shearer1
    В щель бейте

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  19. electric 18.01.2020 20:30 # electric
    Отличный шанс отдалиться от зоны вылета у сорок именно сейчас.

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  20. rap-woiska 18.01.2020 20:30 # rap-woiska
    Теперь смотрим королей лондона

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