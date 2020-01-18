Адарабиойо хочет стать капитаном "Сити" в течение пяти лет
Центральный защитник "Манчестер Сити" Тосин Адарабиойо заявил о своих планах стать капитаном команды и выиграть крупнейшие трофеи в течение пяти следующих лет.
Адарабиойо находится в системе "горожан" с пяти лет, хотя своего шанса в первой команде пока не дождался.
К настоящему моменту 22-летний англичанин сыграл только восемь матчей за "Сити" и еще даже не дебютировал в Премьер-Лиге, а нынешний сезон проводит в аренде в "Блэкберне". Однако свое будущее Тосин связывает с "Этихад".
"В течение пяти лет я бы хотел стать капитаном "Сити" и выиграть Премьер-Лигу с Лигой Чемпионов. Это определенно может случиться", — сообщил Адарабиойо The Guardian.
18.01.2020 19:00
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