Адарабиойо хочет стать капитаном "Сити" в течение пяти лет

Центральный защитник "Манчестер Сити" Тосин Адарабиойо заявил о своих планах стать капитаном команды и выиграть крупнейшие трофеи в течение пяти следующих лет.

Адарабиойо находится в системе "горожан" с пяти лет, хотя своего шанса в первой команде пока не дождался.



К настоящему моменту 22-летний англичанин сыграл только восемь матчей за "Сити" и еще даже не дебютировал в Премьер-Лиге, а нынешний сезон проводит в аренде в "Блэкберне". Однако свое будущее Тосин связывает с "Этихад".



"В течение пяти лет я бы хотел стать капитаном "Сити" и выиграть Премьер-Лигу с Лигой Чемпионов. Это определенно может случиться", — сообщил Адарабиойо The Guardian.