Дом Мамаду Сако ограбили на 500 тысяч фунтов
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако понес ущерб в размере 500 тысяч фунтов после визита грабителей в свое жилище.
Как сообщает Evening Standard, этот инцидент случился средь бела дня 27 декабря, пока Сако, его жены, и их троих детей не было дома.
Грабители проникли в роскошный особняк стоимостью 7 млн. фунтов в Уимблдоне, который Мамаду арендует у бывшего нападающего "Челси" Николя Анелька, и унесли с собой ценных вещей на полмиллиона фунтов.
"Все нормально. Мы с моей женой в порядке", — сообщил 29-летний, который получает в "Пэлас" 100 тыс. фунтов в неделю.
18.01.2020 17:00
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Типичный нигер... одних часов да цепочек на 490.000 было
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Даже дом не смог защитить.
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