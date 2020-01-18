Дом Мамаду Сако ограбили на 500 тысяч фунтов

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако понес ущерб в размере 500 тысяч фунтов после визита грабителей в свое жилище.

Как сообщает Evening Standard, этот инцидент случился средь бела дня 27 декабря, пока Сако, его жены, и их троих детей не было дома.



Грабители проникли в роскошный особняк стоимостью 7 млн. фунтов в Уимблдоне, который Мамаду арендует у бывшего нападающего "Челси" Николя Анелька, и унесли с собой ценных вещей на полмиллиона фунтов.



"Все нормально. Мы с моей женой в порядке", — сообщил 29-летний, который получает в "Пэлас" 100 тыс. фунтов в неделю.