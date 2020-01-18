Переход Фернандеша в МЮ под угрозой срыва

Переговоры "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша неожиданно зашли в тупик.

Напомним, лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что Фернандеш находится на пороге перехода к "красным дьяволам" по сделке общей стоимостью 60 миллионов фунтов.



Однако сейчас BBC утверждает, что этот трансфер находится под угрозой. Дело в том, что "Спортинг" требует за своего капитана 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и такую сумму "Юнайтед" заплатить не готов.



"Дьяволы" продолжают переговоры с коллегами из Лиссабона, но сообщили, что сделки не будет, если цена за 25-летнего игрока сборной Португалии не понизится.



Фернандеш остается приоритетной целью для Оле Гуннара Сульшера, но в то же время на "Олд Траффорд" не исключают, что переключат свое внимание на альтернативные цели.