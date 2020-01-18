Мойес подтвердил, что контактировал с "Эвертоном"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес признался, что действительно контактировал с "Эвертоном" до своего возвращения в лондонский клуб.

Мойес, напомним, тренировал "Эвертон" с 2002 по 2013 год и назывался кандидатом на замену уволенному в декабре Марку Силве.



Однако "ириски" назначили Карло Анчелотти, а спустя неделю работу Дэвиду предложил другой его бывший клуб. Шотландский специалист чувствует, что вернуться в "Вест Хэм" ему было важнее, так как здесь у него осталось незаконченное дело.



"Я не буду отрицать, что разговаривал с "Эвертоном". Но также я не буду отрицать, что знал о возможном варианте с "Вест Хэмом", и когда эта возможность предоставилась мне, я с воодушевлением согласился".



"Было приятно вернуться. Владельцы оказались достаточно сильны духом, чтобы сказать "возвращайся", и я очень это ценю, потому что знаю, насколько сложно порой бывает это признать".



"Должен сказать, я всегда надеялся на возможность вернуться и закончить начатое. У меня есть ощущение, как будто я только в самом начале".



"Если вы посмотрите на мои результаты перед уходом, мы победили "Эвертон" в последнем матче сезона, мы сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед", а до этого победили на выезде "Лестер" — мы только начали набирать обороты".



"Поэтому я должен вернуться на уровень, на который мы вышли 18 месяцев назад. Это может потребовать времени, но я очень хотел снова получить этот шанс в "Вест Хэме", — цитирует Мойеса Sky Sports.