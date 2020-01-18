МЮ привлек экспертов, чтобы помочь Погба и Лингарду противостоять онлайн-троллям

Поль Погба и Джесси Лингард "Манчестер Юнайтед" нанял специальных экспертов, которые помогут игрокам вроде Поля Погба и Джесси Лингарда противостоять троллингу в социальных сетях.

Не секрет, что отдельные звезды "красных дьяволов" весьма активны в социальных сетях. Главный тренер Оле Гуннар Сульшер неоднократно призывал подопечных не злоупотреблять этим.

Относительно недавно Лингард отметил один год с момента, когда он последний раз забивал в Премьер-Лиге, став по этому поводу объектом насмешек и издевательств в твиттере и инстаграме. Частенько достается от подписчиков и Погба, чье поведение многим кажется неуважительным и вызывающим.

Как сообщает ESPN, на "Олд Траффорд" обеспокоены, что хейтеры и онлайн-тролли могут отрицательно повлиять на психологическое состояние игроков первой команды.

Чтобы противостоять этому, "Юнайтед" — вдобавок к штатным психологам — привлек сторонних экспертов, чтобы научить игроков не реагировать болезненно на едкие комментарии в интернете.


Метки интернет, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 263

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  1. jabajaba 18.01.2020 14:07 # jabajaba
    купите еще няньку чтобы памперсы меняла

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  2. arman-kz 18.01.2020 14:07 # arman-kz
    Хорошо они на фапле комменты не читают. К этому моменту могли повеситься уже.

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  3. chr1s8rown 18.01.2020 14:07 # chr1s8rown
    Фото зачет .

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  4. liverpool-66 18.01.2020 14:06 # liverpool-66
    Тяжёлый случай.

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  5. firmino9 18.01.2020 14:01 # firmino9
    Фаплчане это из за вас, пидорги)))

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