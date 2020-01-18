МЮ привлек экспертов, чтобы помочь Погба и Лингарду противостоять онлайн-троллям
"Манчестер Юнайтед" нанял специальных экспертов, которые помогут игрокам вроде Поля Погба и Джесси Лингарда противостоять троллингу в социальных сетях.
Не секрет, что отдельные звезды "красных дьяволов" весьма активны в социальных сетях. Главный тренер Оле Гуннар Сульшер неоднократно призывал подопечных не злоупотреблять этим.
Относительно недавно Лингард отметил один год с момента, когда он последний раз забивал в Премьер-Лиге, став по этому поводу объектом насмешек и издевательств в твиттере и инстаграме. Частенько достается от подписчиков и Погба, чье поведение многим кажется неуважительным и вызывающим.
Как сообщает ESPN, на "Олд Траффорд" обеспокоены, что хейтеры и онлайн-тролли могут отрицательно повлиять на психологическое состояние игроков первой команды.
Чтобы противостоять этому, "Юнайтед" — вдобавок к штатным психологам — привлек сторонних экспертов, чтобы научить игроков не реагировать болезненно на едкие комментарии в интернете.
18.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
купите еще няньку чтобы памперсы меняла
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Хорошо они на фапле комменты не читают. К этому моменту могли повеситься уже.
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Фото зачет .
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Тяжёлый случай.
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Фаплчане это из за вас, пидорги)))
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