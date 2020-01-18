Клопп: "Времена доминирования "Ливерпуля" и МЮ не вернутся"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что времена, когда отдельные команды годами доминировали в английском футболе, прошли.

В конце 70-х годов прошлого века и все 80-е "Ливерпуль" был доминирующей силой в английском футболе, пока в 90-е не передал это право "Юнайтед".

В нынешнем сезоне "красные" на голову сильнее всех остальных в Премьер-Лиге, стремительно приближаясь к своему первому за 30 лет титулу, однако Клопп не верит, что это начало новой эры доминирования "Ливерпуля".

"Если честно, я не думаю, что такой уровень доминирования возможен когда-либо снова. Сейчас гораздо выше вероятность, что тебе придется конкурировать с другими клубами, потому что многие команды обладают финансовой мощью".

"Те взлеты и падения, которые мы наблюдаем в наше время, означают, что кому-либо едва ли удастся доминировать, как это было с "Ливерпулем" и "Юнайтед" прежде", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 13:00

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  1. liverpool-66 18.01.2020 14:09 # liverpool-66
    Совершенно верно гутарит, герр Клопп. Времена изменились.

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  2. noi39 18.01.2020 13:23 # noi39
    Ну а что он прав,сейчас появился какой нибудь шейх,индус,пиндос с деньгами или усман-абрамович и пожалуйста,сколотил команду,и уперёд.Но один хрен,Великими ни кто уже не будет.

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  3. mancunia-planet 18.01.2020 13:12 # mancunia-planet
    Ёпта, когда играют дерби всей планеты, остальные матчи нахуй никому не интересны. Всё внимание сосредоточено на эту игру.

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