Клопп: "Времена доминирования "Ливерпуля" и МЮ не вернутся"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что времена, когда отдельные команды годами доминировали в английском футболе, прошли.
В конце 70-х годов прошлого века и все 80-е "Ливерпуль" был доминирующей силой в английском футболе, пока в 90-е не передал это право "Юнайтед".
В нынешнем сезоне "красные" на голову сильнее всех остальных в Премьер-Лиге, стремительно приближаясь к своему первому за 30 лет титулу, однако Клопп не верит, что это начало новой эры доминирования "Ливерпуля".
"Если честно, я не думаю, что такой уровень доминирования возможен когда-либо снова. Сейчас гораздо выше вероятность, что тебе придется конкурировать с другими клубами, потому что многие команды обладают финансовой мощью".
"Те взлеты и падения, которые мы наблюдаем в наше время, означают, что кому-либо едва ли удастся доминировать, как это было с "Ливерпулем" и "Юнайтед" прежде", — цитирует Клоппа Goal.
18.01.2020 13:00
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Последние комментарии:
Совершенно верно гутарит, герр Клопп. Времена изменились.
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Ну а что он прав,сейчас появился какой нибудь шейх,индус,пиндос с деньгами или усман-абрамович и пожалуйста,сколотил команду,и уперёд.Но один хрен,Великими ни кто уже не будет.
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Ёпта, когда играют дерби всей планеты, остальные матчи нахуй никому не интересны. Всё внимание сосредоточено на эту игру.
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