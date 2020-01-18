Клопп: "Времена доминирования "Ливерпуля" и МЮ не вернутся"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что времена, когда отдельные команды годами доминировали в английском футболе, прошли.

В конце 70-х годов прошлого века и все 80-е "Ливерпуль" был доминирующей силой в английском футболе, пока в 90-е не передал это право "Юнайтед".



В нынешнем сезоне "красные" на голову сильнее всех остальных в Премьер-Лиге, стремительно приближаясь к своему первому за 30 лет титулу, однако Клопп не верит, что это начало новой эры доминирования "Ливерпуля".



"Если честно, я не думаю, что такой уровень доминирования возможен когда-либо снова. Сейчас гораздо выше вероятность, что тебе придется конкурировать с другими клубами, потому что многие команды обладают финансовой мощью".



"Те взлеты и падения, которые мы наблюдаем в наше время, означают, что кому-либо едва ли удастся доминировать, как это было с "Ливерпулем" и "Юнайтед" прежде", — цитирует Клоппа Goal.