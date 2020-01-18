Сульшер готов шокировать "Ливерпуль"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда способна шокировать "Ливерпуль" в воскресенье.

К домашнему матчу с "красными дьяволами" "Ливерпуль" подходит, набрав 61 очко из 63 возможных в этом сезоне Премьер-Лиги.



Эти единственные два балла мерсисайдцы потеряли как раз в матче первого круга против "Юнайтед", и Сульшер готов снова поставить палку в колеса лидеру, хотя и предупреждает свою команду, что для этого необходимо сыграть, как против ПСЖ в марте или против "Манчестер Сити" в прошлом месяце.



"Для этого потребуется игра огромного уровня, нашего лучшего уровня. Уровня, который мы уже демонстрировали прежде на выезде с "Сити", на выезде с ПСЖ. Мы должны оглянуться на эти матчи и сказать: "Да, мы можем это".



"За время, что я здесь нахожусь, мы встречались с "Ливерпулем" дважды и два раза сыграли вничью на "Олд Траффорд". Думаю, мы оба этих матча сыграли хорошо, хотя и по-разному. Так что у нас есть пара вариантов, как сыграть против них", — сообщил Сульшер Sky Sports.