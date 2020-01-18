Сульшер готов шокировать "Ливерпуль"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда способна шокировать "Ливерпуль" в воскресенье.
К домашнему матчу с "красными дьяволами" "Ливерпуль" подходит, набрав 61 очко из 63 возможных в этом сезоне Премьер-Лиги.
Эти единственные два балла мерсисайдцы потеряли как раз в матче первого круга против "Юнайтед", и Сульшер готов снова поставить палку в колеса лидеру, хотя и предупреждает свою команду, что для этого необходимо сыграть, как против ПСЖ в марте или против "Манчестер Сити" в прошлом месяце.
"Для этого потребуется игра огромного уровня, нашего лучшего уровня. Уровня, который мы уже демонстрировали прежде на выезде с "Сити", на выезде с ПСЖ. Мы должны оглянуться на эти матчи и сказать: "Да, мы можем это".
"За время, что я здесь нахожусь, мы встречались с "Ливерпулем" дважды и два раза сыграли вничью на "Олд Траффорд". Думаю, мы оба этих матча сыграли хорошо, хотя и по-разному. Так что у нас есть пара вариантов, как сыграть против них", — сообщил Сульшер Sky Sports.
18.01.2020 12:00
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Бля Оле лучше молчи, через раз победы, еще хочешь кого то удивить...
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Сульшер с Олей и Гульнарой сушите сухари...
Клопп тебя затопчет в гроб.
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Какой же е6лан срульшер, пздц, находится в гoвне по уши и ещё пытается троллить того, кто его просто унизит завтра
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Сыграет не в 10 защитников а в 9?
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Проебать 2-0, а не 3-0?)
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При Юргене Клоппе стоимость состава "Ливерпуля" выросла на 500%.
Стоимость состава «Ливерпуля» при Юргене Клоппе значительно выросла, сообщает Forbes. С момента прихода в английский клуб немецкого специалиста (октябрь 2015 года) общий ценник команды поднялся с 423 миллионов евро до 2,15 миллиарда, то есть более чем на 500%.
К примеру, защитник Эндрю Робертсон был куплен «Ливерпулем» в 2017 году за 9,4 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
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