Сульшер готов шокировать "Ливерпуль"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда способна шокировать "Ливерпуль" в воскресенье.

К домашнему матчу с "красными дьяволами" "Ливерпуль" подходит, набрав 61 очко из 63 возможных в этом сезоне Премьер-Лиги.

Эти единственные два балла мерсисайдцы потеряли как раз в матче первого круга против "Юнайтед", и Сульшер готов снова поставить палку в колеса лидеру, хотя и предупреждает свою команду, что для этого необходимо сыграть, как против ПСЖ в марте или против "Манчестер Сити" в прошлом месяце.

"Для этого потребуется игра огромного уровня, нашего лучшего уровня. Уровня, который мы уже демонстрировали прежде на выезде с "Сити", на выезде с ПСЖ. Мы должны оглянуться на эти матчи и сказать: "Да, мы можем это".

"За время, что я здесь нахожусь, мы встречались с "Ливерпулем" дважды и два раза сыграли вничью на "Олд Траффорд". Думаю, мы оба этих матча сыграли хорошо, хотя и по-разному. Так что у нас есть пара вариантов, как сыграть против них", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 573

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  1. firmino9 18.01.2020 12:22 # firmino9
    Бля Оле лучше молчи, через раз победы, еще хочешь кого то удивить...

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  2. scouser2005 18.01.2020 12:21 # scouser2005
    Сульшер с Олей и Гульнарой сушите сухари...
    Клопп тебя затопчет в гроб.

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  3. mufc1994 18.01.2020 12:11 # mufc1994
    Какой же е6лан срульшер, пздц, находится в гoвне по уши и ещё пытается троллить того, кто его просто унизит завтра

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  4. gerrard08 18.01.2020 12:10 # gerrard08
    Сыграет не в 10 защитников а в 9?

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  5. keane16 18.01.2020 12:09 # keane16
    Проебать 2-0, а не 3-0?)

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  6. liverpool1892est 18.01.2020 12:01 # liverpool1892est
    При Юргене Клоппе стоимость состава "Ливерпуля" выросла на 500%.

    Стоимость состава «Ливерпуля» при Юргене Клоппе значительно выросла, сообщает Forbes. С момента прихода в английский клуб немецкого специалиста (октябрь 2015 года) общий ценник команды поднялся с 423 миллионов евро до 2,15 миллиарда, то есть более чем на 500%.

    К примеру, защитник Эндрю Робертсон был куплен «Ливерпулем» в 2017 году за 9,4 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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