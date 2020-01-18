Гвардиола не интересуется результатами "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что из-за чересчур большого отставания от "Ливерпуля" результаты лидера Премьер-Лиги потеряли для него всякий интерес.

В данный момент "красные" имеют 14 очков преимущества над "горожанами", причем сыграли на матч меньше. В сложившейся ситуации Гвардиола предпочитает сосредоточиться на том, что подвластно "Сити".



"Когда ты так далеко, становится неинтересно смотреть за тем, как выступает "Ливерпуль". Было бы хорошо сосредоточиться на Уилфриде Захе и "Кристал Пэлас". Затем во вторник нас ждет "Шеффилд Юнайтед". Лучше сосредоточиться на том, что нас ждет в остатке сезона Премьер-Лиги и в других соревнованиях".



"Мы слишком далеко — мы теряли очки, мы пропускали голы и не выигрывали матчи. В футболе все определяют результаты, и я рад, что мы много забиваем и продолжаем довольно неплохо атаковать, но реальность не изменить. Я не разочарован".



"Они ("Ливерпуль") выиграли 21 из 22 своих матчей, и они лидировали бы во всех лигах мира. Нашей целью было нагнать "Лестер", и теперь мы постараемся удержаться на втором месте", — цитирует Гвардиолу The Guardian.