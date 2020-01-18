Гвардиола не интересуется результатами "Ливерпуля"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что из-за чересчур большого отставания от "Ливерпуля" результаты лидера Премьер-Лиги потеряли для него всякий интерес.
В данный момент "красные" имеют 14 очков преимущества над "горожанами", причем сыграли на матч меньше. В сложившейся ситуации Гвардиола предпочитает сосредоточиться на том, что подвластно "Сити".
"Когда ты так далеко, становится неинтересно смотреть за тем, как выступает "Ливерпуль". Было бы хорошо сосредоточиться на Уилфриде Захе и "Кристал Пэлас". Затем во вторник нас ждет "Шеффилд Юнайтед". Лучше сосредоточиться на том, что нас ждет в остатке сезона Премьер-Лиги и в других соревнованиях".
"Мы слишком далеко — мы теряли очки, мы пропускали голы и не выигрывали матчи. В футболе все определяют результаты, и я рад, что мы много забиваем и продолжаем довольно неплохо атаковать, но реальность не изменить. Я не разочарован".
"Они ("Ливерпуль") выиграли 21 из 22 своих матчей, и они лидировали бы во всех лигах мира. Нашей целью было нагнать "Лестер", и теперь мы постараемся удержаться на втором месте", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
18.01.2020 11:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Калалева забила хуй?
(ответить)
лысый шарлатан может заканчиват с карьерой тренера и присоединиться к The Charlatans, которые как раз из пригорода
(ответить)
Лукавит Пеп. Кошки на душе скребут.
(ответить)
Зато Срульшер следит)))) ахахаха
(ответить)
Да ладно, в подушку плакаешься, сто пудов, в других чемпиках толковой конкуренции то не было
(ответить)
пистит как дышит))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий