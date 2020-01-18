Гвардиола не интересуется результатами "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что из-за чересчур большого отставания от "Ливерпуля" результаты лидера Премьер-Лиги потеряли для него всякий интерес.

В данный момент "красные" имеют 14 очков преимущества над "горожанами", причем сыграли на матч меньше. В сложившейся ситуации Гвардиола предпочитает сосредоточиться на том, что подвластно "Сити".

"Когда ты так далеко, становится неинтересно смотреть за тем, как выступает "Ливерпуль". Было бы хорошо сосредоточиться на Уилфриде Захе и "Кристал Пэлас". Затем во вторник нас ждет "Шеффилд Юнайтед". Лучше сосредоточиться на том, что нас ждет в остатке сезона Премьер-Лиги и в других соревнованиях".

"Мы слишком далеко — мы теряли очки, мы пропускали голы и не выигрывали матчи. В футболе все определяют результаты, и я рад, что мы много забиваем и продолжаем довольно неплохо атаковать, но реальность не изменить. Я не разочарован".

"Они ("Ливерпуль") выиграли 21 из 22 своих матчей, и они лидировали бы во всех лигах мира. Нашей целью было нагнать "Лестер", и теперь мы постараемся удержаться на втором месте", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 18.01.2020 12:03 # liverpool1892est
    Калалева забила хуй?

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  2. h22o 18.01.2020 11:46 # h22o
    лысый шарлатан может заканчиват с карьерой тренера и присоединиться к The Charlatans, которые как раз из пригорода

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  3. liverpool-66 18.01.2020 11:38 # liverpool-66
    Лукавит Пеп. Кошки на душе скребут.

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  4. vyrentz 18.01.2020 11:07 # vyrentz
    Зато Срульшер следит)))) ахахаха

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  5. mrmagd 18.01.2020 11:05 # mrmagd
    Да ладно, в подушку плакаешься, сто пудов, в других чемпиках толковой конкуренции то не было

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  6. scauzer11 18.01.2020 11:03 # scauzer11
    пистит как дышит))

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