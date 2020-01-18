Моуриньо обвинил Конте в неуважении

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил своего коллегу Антонио Конте из "Интера" в неуважении из-за ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Как известно, Эриксен надеется вырваться в "Интер" уже в этом месяце, не дожидаясь истечения своего контракта в конце сезона, но пока итальянский клуб не может подкрепить свои слова делом, что весьма раздражает Моуриньо.



Жозе недоволен тем, что Конте, с которым у него неоднократно случались стычки в период работы Антонио в "Челси", публично рассуждает о чужом игроке.



"Кто в "Интере" публично высказывался насчет Эркиксена? Думаю, Антонио. Думаю, он сделал это публично. Он очень позитивен насчет перехода Эриксена в "Интер".



"Мы не должны разговаривать об игроках из других клубов, пока они не стали нашими игрокам. Вы спрашивали меня насчет Жедсона с момента, как имя Жедсона всплыло в медиа, и я не говорил вам ничего. Ты должен убедиться, что каждый в безопасности. Вопрос ли это уважения? Я не хочу давать повод для газетных заголовков. Это зависит от вас".



"Если "Интер" уверен, значит они готовы сделать нам предложение, чего пока не случилось. Поэтому, когда я вижу, как люди разговаривают, особенно наделенные властью люди, я слегка удивлен", — цитирует Моуриньо The Guardian.