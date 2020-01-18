Гвардиола: "Останусь в "Сити" на следующий сезон"
Хосеп Гвардиола "на 100 процентов" уверен, что в следующем сезоне останется главным тренером "Манчестер Сити".
На протяжении этого сезона не утихают слухи, что Гвардиола покинет "Этихад" уже грядущим летом, однако в реальности каталонец намерен как минимум отработать свой контракт, рассчитанный еще на полтора года.
"Я много раз говорил, что я на 100 процентов останусь, если только клуб не уволит меня. Уверен на 100 процентов, я останусь здесь на следующий сезон".
"Я говорю это не потому, что мы выиграли два последних матча или играем лучше, чем в предыдущие месяцы. Я наслаждаюсь работой с этими игроками, и мне нравится это. Даже если все сложится плохо, и мы не попадем в Лигу Чемпионов, я не уйду".
"Будучи тренером, у тебя бывают хорошие и плохие моменты. Ты не побеждаешь постоянно. Вопрос в том, что мы сможем сделать дальше и как мы можем прибавить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
18.01.2020 09:00
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Последние комментарии:
Походу в следующем сезоне Клопп окончательно поставит точку и станет тренером номер один в футболе. Только бы не слинял пеп.
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Что?! Опять?! Миха тебе не надоело постить одно и тоже???
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