Роджерс все еще хочет купить центрального защитника

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что все еще хочет приобрести центрального защитника в это трансферное окно.

Ранее в январе "лисы" охотились за Мерихом Демиралом из "Ювентуса", однако завершили свой интерес после того, как игрок сборной Турции надорвал крестообразные связки колена.



Теперь Роджерсу нужен другой защитник, который бы разгрузил Джонни Эванса с Чагларом Сеюндю и помог бы "Лестеру" удержаться в топ-4 Премьер-Лиги.



"Если мы так никого и не пригласим, у нас все равно есть четыре центральных защитника".



"Но наша идея состоит в том, чтобы отправить Филипа Бенковича в аренду развиваться, а сделать это мы сможем, только если пригласим другого центрального защитника".



"Ты всегда стремишься повысить мастерство своей команды. Учитывая наше текущее положение, нам может оказаться сложно найти подходящего игрока, однако скаутский департамент этого клуба славится своим умением находить талантливых игроков".



"Позиция клуба в этом отношении очень ясна: если подходящий игрок будет доступен по правильной цене, мы готовы действовать. Все еще остается немного времени, и за кулисами мы проделываем большую работу, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Роджерса Sky Sports.