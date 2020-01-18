Моуриньо хочет, чтобы Эриксен поскорее определился со своим будущим

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что полузащитнику Кристиану Эриксену пора внести ясность в свое будущее

В данный момент "Интер" пытается ускорить переход Эриксена, не желая дожидаться, пока истечет контракт Кристиана в конце сезона, но у двух клубов остаются разногласия насчет компенсации.



Эта неопределенность негативно сказывается на игре 27-летнего датчанина, и Моуриньо хочет, чтобы Эриксен поскорее решил, где проведет вторую половину сезона.



"Ставя себя на место игрока, я думаю, что 31 января он должен понимать, что останется здесь до конца сезона. Либо он должен уйти до 31 января".



"Думаю, это сложно, когда игрок думает: "Сегодня я здесь, но я не знаю, где буду завтра".



"Если он будет здесь 31 января, он будет знать, что будет здесь и 1 февраля. Тогда он должен сосредоточиться на выступлении за клуб до конца сезона".



"В один из дней я поговорил с ним, и я четко понял, чего он хочет. Это лишь подтвердило то, что мистер Леви сказал мне раньше. Игрок повторил его слова, не оставив сомнений. Я же лишь стараюсь, чтобы игроки показывали свой лучший футбол".



"Если у нас нет предложения насчет него, то как мы можем его продать? Все просто", — цитирует Моуриньо Sky Sports.