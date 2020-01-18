"Сити" не будет исключен из Лиги Чемпионов в следующем сезоне

"Манчестер Сити" будет допущен до следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, несмотря на продолжающееся расследование насчет нарушения "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Вот уже несколько месяцев УЕФА проверяет те громкие обвинения, что прозвучали в публикациях Der Spiegel в прошлом сезоне.



В серии своих публикаций, основанных на взломанной переписке, немецкое издание обвинило "Сити" в многократных и злостных нарушениях правил ФФП.



При этом "горожане" категорически отрицают свою вину и даже пытались закрыть расследование УЕФА через обращение в Спортивный арбитражный суд, но безуспешно.



Daily Mail стало известно, что на следующей неделе ответственный департамент УЕФА проведет очередное собрание, но даже на нем окончательного решения ждать не стоит.



Таким образом, даже если представить худший для "Сити" сценарий, за "горожанами" останется право на апелляцию, которая почти наверняка не будет рассмотрена до августа. Это означает, что в сезоне 2020/21 команда Хосепа Гвардиолы все равно выступит в Лиге Чемпионов.