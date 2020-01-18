23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 января, восемью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн трансляция



С момента назначения Найджела Пирсона только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали очков больше, чем "Уотфорд" (13), который благодаря этому мощному рывку покинул зону вылета. У "Тоттенхэма" тоже был свой рывок, связанный со сменой главного тренера, но сейчас "шпоры" вновь отдалились от топ-4 — уже на девять баллов. В 13 встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "шершни" одержали лишь одну победу — 2:1 в прошлом сезоне.



К дебюту за "Уотфорд" готов прибывший из "Удинезе" Игнасио Пуссетто. Кристиан Кабаселе снова доступен после дисквалификации. Кико Фемения и Уилл Хьюз близки к возвращению после травм.



"Тоттенхэм" может задействовать своего новичка — Жедсона Фернандеша. Уго Льорис едва приступил к тренировкам после травмы локтя. Бен Дэвис, Мусса Сиссоко, Танги Ндомбеле и Харри Кейн остаются в лазарете.



АРСЕНАЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн трансляция



Этот матч позволит оценить прогресс "Арсенала" при Микеле Артете — "канониры" сыграют против команды, которой они уступили ранее в этом сезоне, причем сделают это без своего капитана. "Шеффилд Юнайтед" проиграл два последних выездных матча в Премьер-Лиге, но даже в случае еще одного поражения останется выше своего соперника в таблице. "Арсенал" ни разу не уступил в 16 домашних встречах с "клинками" во всех соревнованиях.



К трехматчевой дисквалификации приступает капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Сеад Колашинац и Лукас Торрейра не могли нормально тренироваться на этой неделе из-за небольших травм.



В стане "Шеффилд Юнайтед" все по-прежнему. Майкл Веррипс и Саймон Мур на пороге возвращения из лазарета.



БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00



После домашнего поражения 1:6 от "Манчестер Сити", "Астон Вилла" опустилась в зону вылета, однако бирмингемцам не нужно унывать — против равных себе они выглядят неплохо, набрав 14 очков в восьми матчах против других команд из нижней семерки. Для "Брайтона" это начало серии из четыре поединков против соперников, расположенных ниже в таблице, и "чайки" тоже могут увидеть в этом возможность пополнить свой очковый запас. "Брайтон" не знает побед уже в девяти встречах с "Астон Виллой" во всех соревнованиях, потерпев шесть поражений.



Полузащитник "Брайтона" Аарон Муй залечил колено, которое не позволило ему сыграть с "Эвертоном" в прошлый уикенд. Также оправились после болячек Шейн Даффи, Адам Уэбстер и Алиреза Джаханбакш.



В воротах "Астон Виллы" дебютирует экс-голкипер "Ливерпуля" Хосе Рейна, арендованный у "Милана". Мэтт Таргетт и Бьорн Энгелс должны быть в порядке. Джонатан Коджиа ищет себе новый клуб и едва ли сыграет.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн трансляция



Отпустив последние мечты о защите титула, "Манчестер Сити" значительно посвежел и сейчас настроен как можно скорее гарантировать себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон. "Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в девяти последних матчах Премьер-Лиги, но остановить набравших ход "горожан" будет чрезвычайно сложно. "Горожане" одержали семь побед в девяти последних встречах с "орлами" в рамках чемпионата.



Постепенно набирают форму после травм игроки "Сити" Эмерик Лапорт и Лерой Сане.



Все еще дисквалифицирован капитан "Пэлас" Лука Миливоевич. Джоэл Уорд залечил колено, но Макс Майер вне игры с повреждением лодыжки.



НОРВИЧ — БОРНМУТ 18:00



Это будет встреча двух худших на данный момент команд дивизиона. "Норвич" одержал только одну победу в 17 последних матчах Премьер-Лиги, "Борнмут" же потерпел девять поражений в 11 последних поединках чемпионата. "Канарейки" выиграли лишь две из 14 последних встреч с "вишенками" в рамках чемпионата.



После травмы бедра возвращается бомбардир "Норвича" Теему Пукки. Йосип Дрмич залечил заднюю поверхность бедра. Готовы дебютировать за свой новый клуб Лукас Рупп и Ондрей Дуда.



"Борнмут" все еще вынужден обходиться без Джека Стейси и Джошуа Кинга, но голкипер Аарон Рамсдейл может вернуться.



САУТГЕМПТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Саутгемптон" имеет возможность впервые с мая 2016 выиграть четыре матча Премьер-Лиги подряд. В случае победы "святые" догонят по очкам "Вулверхэмптон" и смогут замахнуться на место в зоне еврокубков. "Волки" не могут выиграть уже три поединка чемпионата кряду, а посреди недели вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед". Все пять последних выездов "Вулверхэмптона" к "Саутгемптону" в рамках высшего дивизиона завершились поражениями.



"Вулверхэмптон" потерял с травмой задней поверхности бедра Рубена Винагре.



Единственной потерей "Саутгемптона" остается Ян Валери, но и он приступит к тренировкам до конца месяца.



ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 18:00



Обе команды недавно сменили рулевых, но пока по-прежнему находятся в нижней половине таблицы, а от того болельщики продолжают ожидать резкого улучшения результатов. В прошлый уикенд "Вест Хэм" впервые проиграл при Дэвиде Мойесе. "Эвертон" уступил лишь раз в семи последних матчах чемпионата. "Молотобойцы" могут похвастать только тремя победами в 23 последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге, причем в этих 23 они лишь однажды сохранили свои ворота на замке.



Пару недель с новой травмой пропустит первый номер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански, подменить которого готов вернувшийся в клуб из "Мидлсбро" Даррен Рэндольф. Артур Масуаку, Фелипе Андерсон и Мичейл Антонио находятся под вопросом.



"Эвертон" будет лишен в этом матче Гульфи Сигурдссона и Ришарлисона, но Йерри Мина в строю. Андре Гомеш и Жан-Филипп Гбамен приступили к тренировкам после тяжелых травм.



НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн трансляция



"Ньюкасл" находится в неважной форме и может похвастать только одной победой в шести последних матчах Премьер-Лиги при четырех поражениях, а вот "Челси" трижды выиграл в пяти последних поединках чемпионата. В эру Премьер-Лиги "синие" одержали 25 побед против "сорок" — чаще они побеждали только "Тоттенхэм" (29).



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен возвращается после месяца отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Фабиан Шер и Жоэлинтон также в порядке. Энди Кэрролл под вопросом.



"Челси" предстоит оценить состояние Нголо Канте, но Кристиан Пулишич точно не сыграет. Маркос Алонсо может вернуться после повреждения бедра.