Виктор Мосес близок к переходу в "Интер"

"Интер" близок к покупке вингера Виктора Мосеса, правами на которого владеет "Челси".

Нынешний сезон Мосес проводит в аренде в "Фенербахче", однако Daily Mail утверждает, что турецкий клуб не будет препятствовать возвращению Виктора в Лондон для последующей продажи.



Перейдя в "Интер", Мосес сможет воссоединиться с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте, вместе с которым он выигрывал Премьер-Лигу, действуя на позиции вингбека.



Goal добавляет, что "Интер" обратился к варианту с 29-летним нигерийцем после того, как обмен Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу из "Ромы" сорвался. Мосес обойдется клубу с "Сан-Сиро" ориентировочно в 9 миллионов фунтов.



Добавим, что в этом месяце из "Челси" в "Интер" надеется перейти и Оливье Жиру — по слухам, два клуба близки к договоренности или уже договорились насчет стоимости французского нападающего.