Виктор Мосес близок к переходу в "Интер"

Виктор Мосес "Интер" близок к покупке вингера Виктора Мосеса, правами на которого владеет "Челси".

Нынешний сезон Мосес проводит в аренде в "Фенербахче", однако Daily Mail утверждает, что турецкий клуб не будет препятствовать возвращению Виктора в Лондон для последующей продажи.

Перейдя в "Интер", Мосес сможет воссоединиться с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте, вместе с которым он выигрывал Премьер-Лигу, действуя на позиции вингбека.

Goal добавляет, что "Интер" обратился к варианту с 29-летним нигерийцем после того, как обмен Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу из "Ромы" сорвался. Мосес обойдется клубу с "Сан-Сиро" ориентировочно в 9 миллионов фунтов.

Добавим, что в этом месяце из "Челси" в "Интер" надеется перейти и Оливье Жиру — по слухам, два клуба близки к договоренности или уже договорились насчет стоимости французского нападающего.


Метки Интер, Мосес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2020 00:05

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  1. liverbro 18.01.2020 01:01 # liverbro
    Еще последний пывок в карьере у него есть,талантлив

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  2. mancunia-planet 18.01.2020 00:21 # mancunia-planet
    Остановите Контэ кто нибудь

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  3. liverpool1892est 18.01.2020 00:08 # liverpool1892est
    Парик всякое гуано собирает

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