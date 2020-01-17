Эшли Янг завершил переход в "Интер"

Крайний защитник Эшли Янг официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" по сделке стоимостью 1.5 миллиона евро (1.28 млн. фунтов).

За восемь с половиной лет в "Юнайтед" Янг провел 261 матч, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.



Контракт Эшли с "красными дьяволами" истекал уже в конце сезона, однако желание 34-летнего англичанина поиграть за рубежом на закате своей карьеры было настолько велико, что он попросился на выход уже в январе.



Пройдя медицинское обследование, сегодня Янг заключил с клубом Серии А контракт на шесть месяцев с опцией продления на весь следующий сезон.



На "Сан-Сиро" Эшли воссоединится со своими бывшими партнерами по "Юнайтед" в лице Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку.