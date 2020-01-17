Эшли Янг завершил переход в "Интер"

Эшли Янг Крайний защитник Эшли Янг официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" по сделке стоимостью 1.5 миллиона евро (1.28 млн. фунтов).

За восемь с половиной лет в "Юнайтед" Янг провел 261 матч, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Контракт Эшли с "красными дьяволами" истекал уже в конце сезона, однако желание 34-летнего англичанина поиграть за рубежом на закате своей карьеры было настолько велико, что он попросился на выход уже в январе.

Пройдя медицинское обследование, сегодня Янг заключил с клубом Серии А контракт на шесть месяцев с опцией продления на весь следующий сезон.

На "Сан-Сиро" Эшли воссоединится со своими бывшими партнерами по "Юнайтед" в лице Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, трансферы, Янг

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 704

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  1. quavo 17.01.2020 23:39 # quavo
    Пздц интер дочерка мю

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  2. noi39 17.01.2020 23:30 # noi39
    Смоллинг позвал,сказал бросай на эту срач,а то Глэёзеры на помойку выкинут,а здесь тепло,светло и мухи не кусают.

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  3. mancunia-planet 17.01.2020 23:12 # mancunia-planet
    Рад за Эшлика, всегда полностью выкладывался на поле! В Италии ему должно быть охуенно, смена обстановки и всё такое. Удачи и форца Интер!

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  4. kojan 17.01.2020 23:11 # kojan
    честью и правдой отпахал в МЮ... удачи брат!

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  5. liverpool-66 17.01.2020 23:10 # liverpool-66
    Порхнула крыльями и улетела птичка)

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  6. xah 17.01.2020 23:00 # xah
    8-2

    Прости храни Молодого

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