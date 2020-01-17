Эшли Янг завершил переход в "Интер"
Крайний защитник Эшли Янг официально перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" по сделке стоимостью 1.5 миллиона евро (1.28 млн. фунтов).
За восемь с половиной лет в "Юнайтед" Янг провел 261 матч, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
Контракт Эшли с "красными дьяволами" истекал уже в конце сезона, однако желание 34-летнего англичанина поиграть за рубежом на закате своей карьеры было настолько велико, что он попросился на выход уже в январе.
Пройдя медицинское обследование, сегодня Янг заключил с клубом Серии А контракт на шесть месяцев с опцией продления на весь следующий сезон.
На "Сан-Сиро" Эшли воссоединится со своими бывшими партнерами по "Юнайтед" в лице Алексиса Санчеса и Ромелу Лукаку.
17.01.2020 23:00
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Последние комментарии:
Пздц интер дочерка мю
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Смоллинг позвал,сказал бросай на эту срач,а то Глэёзеры на помойку выкинут,а здесь тепло,светло и мухи не кусают.
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Рад за Эшлика, всегда полностью выкладывался на поле! В Италии ему должно быть охуенно, смена обстановки и всё такое. Удачи и форца Интер!
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честью и правдой отпахал в МЮ... удачи брат!
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Порхнула крыльями и улетела птичка)
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8-2
Прости храни Молодого
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