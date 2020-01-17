Сульшер уверен, что МЮ не придется ждать титула 30 лет
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клубу не придется ждать чемпионского титула 30 лет, как "Ливерпулю".
В данный момент "Ливерпуль" мчит на всех парах к своему первому с сезона 1989/90 званию чемпиона Англии. За эти 30 лет многое успело произойти, и Сульшер не хочет, чтобы "Юнайтед" наступил на те же грабли.
"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что с нами этого не произойдет. Пускай "Ливерпуль" будет уроком для нас".
"Мы не можем позволить себе еще 24 года оставаться без победы в лиге. Я верю в этот клуб. Мы снова будем чемпионами", — приводит слова Сульшера Goal.
17.01.2020 22:00
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Последние комментарии:
намекает на больший срок, вестимо))
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1907-1951, ровно 44 года Унитайзед не был чемпионом Англии...
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ахахах жжет
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Ну вооот. Прилетело откуда не ждали
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Уже повторяется конченный )
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