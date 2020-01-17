Сульшер уверен, что МЮ не придется ждать титула 30 лет

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клубу не придется ждать чемпионского титула 30 лет, как "Ливерпулю".

В данный момент "Ливерпуль" мчит на всех парах к своему первому с сезона 1989/90 званию чемпиона Англии. За эти 30 лет многое успело произойти, и Сульшер не хочет, чтобы "Юнайтед" наступил на те же грабли.

"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что с нами этого не произойдет. Пускай "Ливерпуль" будет уроком для нас".

"Мы не можем позволить себе еще 24 года оставаться без победы в лиге. Я верю в этот клуб. Мы снова будем чемпионами", — приводит слова Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 22:00

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  1. alexomck 17.01.2020 22:05 # alexomck
    намекает на больший срок, вестимо))

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  2. mikkiynwa 17.01.2020 22:02 # mikkiynwa
    1907-1951, ровно 44 года Унитайзед не был чемпионом Англии...

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  3. gunars 17.01.2020 22:01 # gunars
    ахахах жжет

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  4. mrjingles 17.01.2020 22:01 # mrjingles
    Ну вооот. Прилетело откуда не ждали

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  5. dom1no 17.01.2020 22:01 # dom1no
    Уже повторяется конченный )

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