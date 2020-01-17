Сульшер уверен, что МЮ не придется ждать титула 30 лет

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его клубу не придется ждать чемпионского титула 30 лет, как "Ливерпулю".

В данный момент "Ливерпуль" мчит на всех парах к своему первому с сезона 1989/90 званию чемпиона Англии. За эти 30 лет многое успело произойти, и Сульшер не хочет, чтобы "Юнайтед" наступил на те же грабли.



"Мы упорно работаем, чтобы быть уверенными, что с нами этого не произойдет. Пускай "Ливерпуль" будет уроком для нас".



"Мы не можем позволить себе еще 24 года оставаться без победы в лиге. Я верю в этот клуб. Мы снова будем чемпионами", — приводит слова Сульшера Goal.