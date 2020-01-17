"Юнайтед" близок к покупке Бруну Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша по сделке стоимость 60 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, Фернандеш еще несколько дней назад согласовал с "красными дьяволами" условия контракта, по которому он будет получать 120 тыс. фунтов в неделю.

А сейчас "Юнайтед" находится на пороге компромисса со "Спортингом", за который Бруну сегодня вечером проводит свой прощальный матч.

Сообщается, что "дьяволы" сразу заплатят за 25-летнего игрока сборной Португалии 43 млн. фунтов, а оставшиеся 17 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

Заключительны детали, как ожидается, будут улажены в течение уикенда. Фернандеш даже может успеть приехать на "Энфилд", где в воскресенье "Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.

Добавим, Фернандешу предстоит стать второй самой дорогой продажей в истории португальских клубов — после Жоау Фелиша, сменившего "Бенфику" на "Атлетико" прошлым летом за 107 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 21:00

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  1. alexomck 17.01.2020 22:04 # alexomck
    блэт, ему только 25, казалось целую вечность в большой клуб едет.

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  2. manutd-20champ 17.01.2020 21:46 # manutd-20champ
    хз, заиграет на острове или нет?

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  3. keane16 17.01.2020 21:38 # keane16
    Зп копеешная, сумма трансфера ваще понты, походу Вуди отсосал мендешу нехило. Первый топарь подписан

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