"Юнайтед" близок к покупке Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша по сделке стоимость 60 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, Фернандеш еще несколько дней назад согласовал с "красными дьяволами" условия контракта, по которому он будет получать 120 тыс. фунтов в неделю.



А сейчас "Юнайтед" находится на пороге компромисса со "Спортингом", за который Бруну сегодня вечером проводит свой прощальный матч.



Сообщается, что "дьяволы" сразу заплатят за 25-летнего игрока сборной Португалии 43 млн. фунтов, а оставшиеся 17 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



Заключительны детали, как ожидается, будут улажены в течение уикенда. Фернандеш даже может успеть приехать на "Энфилд", где в воскресенье "Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.



Добавим, Фернандешу предстоит стать второй самой дорогой продажей в истории португальских клубов — после Жоау Фелиша, сменившего "Бенфику" на "Атлетико" прошлым летом за 107 млн. фунтов.